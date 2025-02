Polícia Militar do Paraná Apreende Motocicleta com Sinais Identificadores Adulterados em Primeiro de Maio

Durante patrulhamento de rotina na Rua Nove, em Primeiro de Maio, a Polícia Militar do Paraná (PMPR), por meio do 2º Comando Regional da Polícia Militar (2º CRPM) e do 30º Batalhão da PM (30º BPM/2ª CIA), realizou a abordagem de uma motocicleta que apresentava indícios de irregularidades.

A equipe policial identificou uma motocicleta Yamaha YBR de cor prata, cuja placa não seguia o padrão estabelecido pelo Conselho Nacional de Trânsito (CONTRAN). Ao realizar consulta no sistema, constatou-se que a cor registrada do veículo era bege, divergindo da observação visual. Além disso, verificou-se que a numeração do chassi estava suprimida, caracterizando a adulteração de sinal identificador de veículo automotor.

Diante da situação, o condutor da motocicleta, maior de idade, recebeu voz de prisão e foi encaminhado à Delegacia de Bela Vista do Paraíso para apreciação do delegado de plantão. O veículo também foi apreendido para as devidas providências legais.

A ação reforça o compromisso da Polícia Militar do Paraná na fiscalização e no combate a crimes relacionados a furto, roubo e adulteração de veículos. O Major QOPM Alessandro dos Reis, responsável pelo comando do 30º BPM, destacou a importância do trabalho ostensivo da corporação na segurança da população.