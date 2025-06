Acidente grave na PR-445 em Cambé resulta em uma vítima fatal

A Polícia Rodoviária Estadual (PRv), por meio da equipe da 2ª Companhia do Batalhão de Polícia Rodoviária (BPRv), atendeu na madrugada deste sábado, 14 de junho de 2025, um grave acidente de trânsito na PR-445, km 94, no município de Londrina. A colisão, classificada como sinistro do tipo complexo, resultou na morte de um dos motoristas envolvidos.

A ocorrência teve início às 2h49 e foi finalizada por volta das 6h, sendo registrada em trecho de pista simples com faixa adicional, sob condições climáticas favoráveis.

De acordo com as informações colhidas no local, o acidente envolveu os seguintes veículos:

V1: Toyota Corolla, com placas de Bela Vista do Paraíso .

➡ Condutor: E. J. dos R. B., 36 anos , que entrou em óbito no local.

Toyota Corolla, com placas de . ➡ Condutor: , que entrou em óbito no local. V2: Caminhão VW 30.280 CRM 8X2, placas de Sarandi-PR .

➡ Condutor: T. S. de A., 32 anos , sem ferimentos.

Caminhão VW 30.280 CRM 8X2, placas de . ➡ Condutor: , sem ferimentos. V3: Caminhão trator Scania P360, com semi-reboque Guerra, ambos de Sarandi-PR.

➡ Condutor: B. C. de J., 37 anos, também sem ferimentos.

Segundo relatos dos motoristas dos caminhões (V2 e V3), ambos trafegavam pela PR-445 no sentido Sertanópolis–Cambé quando o condutor do veículo Corolla (V1) teria invadido a pista contrária. O carro colidiu primeiramente com o rodado traseiro do semi-reboque (V4), vindo a girar na pista e, em seguida, colidir frontalmente com o caminhão VW (V2).

O impacto foi intenso e causou a morte imediata do condutor do Toyota Corolla, sendo constatado óbito no local pelas equipes de resgate. Os outros motoristas não apresentaram ferimentos.

A Polícia Rodoviária Estadual destaca que a ocorrência se enquadra como sinistro tipo complexo, por envolver múltiplos veículos e dinâmicas de colisões sucessivas. O trecho ficou parcialmente interditado para os trabalhos de atendimento e remoção dos veículos.

As causas do acidente serão investigadas pelas autoridades competentes. A PR-445, apesar de ser uma rodovia de pista simples, é conhecida pelo grande fluxo de veículos e alta velocidade em determinados trechos, o que exige atenção redobrada dos condutores.

A PRv reforça a importância da prudência e do respeito às normas de trânsito, principalmente em vias de mão dupla e tráfego pesado.