Polícia Militar apreende pistola 9mm e prende dois homens por posse ilegal de arma em Cambé

CAMBÉ – A Polícia Militar do Paraná (PMPR), por meio da equipe de Rádio Patrulha da 11ª Companhia Independente (11ª CIPM), prendeu dois homens por posse ilegal de arma de fogo de uso restrito durante a madrugada de sábado, 14 de junho de 2025, no Jardim Monte Alto, em Cambé.

A equipe policial realizava patrulhamento por volta das 2h40, quando foi abordada por populares nas proximidades da conveniência, que relataram uma ocorrência de via de fatos (discussão ou confronto físico) em frente ao local. Os policiais se dirigiram ao ponto indicado e encontraram dois indivíduos contidos por terceiros.

Os suspeitos foram posteriormente identificados pelas iniciais A. F. e G. G. D. A.. Durante a revista pessoal, foi encontrada com G., presa ao tornozelo, uma pistola Taurus G2C, calibre 9mm, municiada com 12 cartuchos. Com o outro envolvido, A., nada de ilícito foi localizado.

Questionado sobre a origem da arma, G. alegou que estava segurando o armamento a pedido do amigo. A., por sua vez, afirmou que a arma seria utilizada para segurança pessoal, uma vez que estariam envolvidos em um suposto conflito na cidade de Rolândia. Ainda assim, confirmou que o armamento estava sob a posse de G.

Diante dos fatos e da configuração do crime de posse de arma de uso restrito, ambos foram encaminhados à Central Regional de Flagrantes para as providências legais.

A Polícia Militar reforça que ações de patrulhamento e atendimento a denúncias são essenciais para a prevenção de crimes e a preservação da ordem pública. A colaboração da população continua sendo fundamental para o êxito das operações.

