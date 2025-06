Polícia Militar cumpre mandado de prisão por pensão alimentícia no Jardim Tupi em Cambé

CAMBÉ – Na manhã de sábado, 14 de junho de 2025, a Polícia Militar do Paraná (PMPR), por meio da equipe de Rádio Patrulha da 11ª Companhia Independente (11ª CIPM), cumpriu um mandado de prisão em aberto durante patrulhamento no Jardim Tupi, em Cambé.

A ação ocorreu por volta das 9h, na rua Dorins, quando os policiais visualizaram um homem em atitude suspeita. Segundo o boletim da PM, ao perceber a aproximação da viatura, o indivíduo demonstrou sinais de nervosismo, o que motivou a abordagem.

Durante a busca pessoal, nada de ilícito foi encontrado com o suspeito. No entanto, após a verificação da vida pregressa no sistema, constatou-se que havia contra ele um mandado de prisão ativo por pensão alimentícia.

Diante da constatação, os agentes da PM deram fiel cumprimento à ordem judicial e encaminharam o homem, identificado pelas iniciais I., à Cadeia Pública de Cambé, onde permanecerá à disposição da Justiça para as devidas providências legais.

A atuação da equipe integra o conjunto de ações preventivas e repressivas da Polícia Militar na região, visando o cumprimento de mandados e a manutenção da ordem pública.

As ações da Polícia Militar seguem pautadas pela legalidade, pelo respeito aos direitos individuais e pelo compromisso com a segurança da população.