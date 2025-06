Operação Sinergia mobiliza forças de segurança em Cambé e reforça combate à criminalidade

CAMBÉ – Na noite de sexta-feira, 13 de junho de 2025, foi realizada em Cambé a Operação Sinergia, ação integrada de segurança pública que mobilizou diferentes forças policiais em várias cidades do Paraná. A operação envolveu a Polícia Militar, a Polícia Civil e o Canil do 5º Batalhão da Polícia Militar, com foco em abordagens, bloqueios viários, fiscalizações e ações de repressão e prevenção a crimes.

A operação teve início por volta das 17h40 e se estendeu até as 23h, atuando em pontos estratégicos do município. Além de Cambé, cidades como Londrina, Rolândia e Ibiporã também participaram da ação coordenada, que faz parte de um esforço estadual promovido pelo 2º Comando Regional da Polícia Militar.

Segundo o tenente Moreira, da 11ª Companhia da PM, a operação visa intensificar a presença policial nas ruas e promover mais segurança à população. “Estamos realizando ações preventivas e repressivas em toda a cidade. O objetivo é combater delitos e aumentar a sensação de segurança dos moradores”, afirmou.

Durante a operação, equipes realizaram diversas abordagens e blitz, além de cumprimentos de mandados judiciais. A atuação do Canil foi fundamental para localizar entorpecentes em regiões como a rua Salmos, no bairro Mutirão. Cães treinados auxiliaram na detecção de drogas, mostrando a importância das unidades especializadas no apoio às ações ostensivas.

A Operação Sinergia contou também com o apoio de outras forças em todo o estado, como ROTAM, ROCAM, BPEC, BPMOA, Polícia Rodoviária Federal, Guardas Municipais e demais órgãos parceiros. O nome da operação simboliza a cooperação entre diferentes instituições em prol da segurança pública.

A coordenação local informou que o balanço completo da operação, incluindo o número de abordagens e materiais apreendidos, será divulgado posteriormente. O Portal Cambé acompanhará a divulgação oficial dos dados.

As ações seguem alinhadas com o objetivo de garantir maior tranquilidade à população e coibir práticas criminosas. A operação será repetida em novas datas e localidades conforme o planejamento das autoridades de segurança.

