Tradição e Fé: Entrega do Bolo de Santo Antônio Reúne Fiéis em Cambé

CAMBÉ – Na manhã de sexta-feira, 13 de junho de 2025, feriado municipal em Cambé, foi realizada mais uma edição da tradicional entrega do bolo de Santo Antônio. Com forte apelo religioso e cultural, a celebração distribuiu 12 mil pedaços de bolo no salão paroquial da Igreja Santo Antônio. A ação é organizada por voluntários da comunidade católica e faz parte do calendário oficial de festas do município.

Segundo a organizadora Inês, o cronograma da distribuição vai das 9h às 19h, com milhares de pessoas comparecendo ao local para buscar o pedaço de bolo e, quem sabe, encontrar uma das cobiçadas medalhinhas de Santo Antônio. A cada 40 pedaços, aproximadamente sete contêm medalhas, colocadas manualmente com espaçamento regular.

A novidade deste ano foi a inclusão de um par de alianças dentro de um dos pedaços, em referência às bodas de prata da festa, que completa 25 anos de realização. O objeto foi doado e colocado pessoalmente pelo padre da paróquia como um símbolo de renovação dos votos matrimoniais e esperança para quem busca um relacionamento duradouro.

O prefeito de Cambé, Conrado Scheller, esteve presente no evento e destacou a importância da festa para a história da cidade. “É uma tradição que antecede a emancipação do município. Ver a comunidade reunida, trabalhando de forma voluntária, é uma demonstração da força da fé e da solidariedade do povo cambeense”, afirmou.

O padre Pedro Ramos também comentou sobre a relevância da festa, lembrando que Santo Antônio é considerado o padroeiro das famílias e dos casamentos. Ele reforçou que o bolo não é apenas para solteiros que desejam encontrar um amor, mas também para casais que queiram renovar seus votos.

Além da entrega do bolo, a programação da festa segue até o dia 29 de junho, com atividades religiosas, culturais e sociais. Nesta sexta-feira à noite, haverá o tradicional acendimento da fogueira, com a presença do padre Luciano e outros representantes da paróquia. Outros destaques são o show de prêmios no dia 21 e o almoço festivo com churrasco no dia 29.

Durante o evento, a Secretaria Municipal de Saúde também esteve presente com uma equipe vacinando a população em frente ao salão paroquial, com atendimento previsto até as 16h.

A cobertura completa da festa está disponível no Portal Cambé, com apoio da Clínica de Podologia Cambé, parceira na divulgação das ações comunitárias do município.