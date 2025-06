Alistamento militar obrigatório para jovens nascidos em 2007 termina em 30 de junho

A Junta do Serviço Militar de Cambé reforça que o prazo para o alistamento militar obrigatório termina no dia 30 de junho de 2025. A obrigatoriedade se aplica a todos os homens nascidos em 2007, ou seja, aqueles que completam 18 anos até o dia 31 de dezembro deste ano.

O alistamento pode ser feito de forma online, por meio do site oficial do Exército Brasileiro: https://alistamento.eb.mil.br, ou pelo aplicativo disponível nas lojas virtuais de celular. Para acessar o sistema, é necessário ter uma conta ativa no portal Gov.br. Após o preenchimento dos dados e a finalização do cadastro, o sistema confirma a conclusão do processo com a mensagem: “Parabéns, seu alistamento foi concluído com sucesso.”

Para quem enfrenta dificuldades com o uso da internet ou não possui conta Gov.br, é possível realizar o alistamento presencialmente na Junta de Serviço Militar de Cambé, localizada na Rua Pará, nº 154, no antigo prédio do Hospital São Lucas, em frente à Praça Getúlio Vargas, que está em obras. O atendimento é feito de segunda a sexta-feira, das 8h30 às 11h30 e das 13h às 17h. Os documentos necessários são: RG, CPF e comprovante de residência.

Para jovens com 19 anos ou mais que ainda não se alistaram, o procedimento também pode ser feito presencialmente, mediante o pagamento de uma multa no valor de R$ 6,31, que deve ser quitada no Banco do Brasil antes da regularização.

Após o alistamento, o candidato deverá aguardar a segunda etapa, que tem início em julho. Nesse período, será necessário comparecer novamente à Junta Militar com os documentos originais para conferência dos dados fornecidos online. Também será recolhida a taxa de emissão do Certificado de Dispensa de Incorporação (CDI) e agendada a data do juramento à bandeira, previsto para ocorrer entre os meses de setembro e outubro, conforme definição do presidente da Junta Militar e prefeito de Cambé, Conrado Scheller.

A Junta Militar destaca que o comparecimento deve ser feito pelo próprio alistando, não sendo permitido o envio de representantes.