Acidente com três veículos é registrado na BR-369 em Cambé nesta quinta-feira (12)

Na manhã desta quinta-feira, 12 de junho de 2025, um acidente envolvendo três veículos foi registrado na rodovia BR-369, no sentido Rolândia–Cambé, próximo ao condomínio Village do Engenho, em Cambé, Norte do Paraná. O local do acidente fica a cerca de 200 metros do cruzamento com a Avenida Esperança, região frequentemente marcada por ocorrências semelhantes.

Segundo informações apuradas no local, duas pessoas que ocupavam um veículo modelo GM Meriva sofreram ferimentos leves. Uma das vítimas foi atendida por uma equipe do SAMU, enquanto a outra recebeu atendimento do SIATE. Ambas foram encaminhadas para avaliação médica e não correm risco de vida.

O sargento Marafon, do Corpo de Bombeiros de Cambé, esteve presente no local para prestar esclarecimentos à imprensa. No entanto, por conta de um problema técnico, a entrevista concedida por ele à equipe do Portal Cambé acabou sendo perdida. Ainda assim, foi possível confirmar que as medidas de segurança e atendimento foram rapidamente tomadas, garantindo a estabilização das vítimas e a fluidez do tráfego após o ocorrido.

O trecho onde o acidente ocorreu é conhecido pela alta recorrência de colisões, mesmo após a construção da trincheira na travessia do bairro Bratislava. Moradores e motoristas que utilizam frequentemente a BR-369 reforçam a importância da construção de uma nova trincheira na Avenida Esperança, o que poderia contribuir significativamente para a redução dos acidentes na região.

O Portal Cambé reforça seu compromisso com a informação local de qualidade e agradece a colaboração do Corpo de Bombeiros e dos serviços de emergência pelo atendimento prestado.