Ataque de Pitbull em Cambé Levanta Debate Sobre Responsabilidade na Guarda de Animais

Cambé, PR – Um caso de ataque envolvendo um cão da raça pitbull gerou grande repercussão na cidade de Cambé nesta semana. O incidente, ocorrido no bairro Cambé 3, deixou a cadela “Neguinha” gravemente ferida. O proprietário do animal, Wagner, compartilhou detalhes do ocorrido, ressaltando a necessidade de medidas preventivas para evitar futuros ataques.

De acordo com Wagner, a cadela desapareceu após o ataque e foi encontrada dias depois com ferimentos graves no pescoço. Neguinha foi levada imediatamente ao Hospital Veterinário HV, onde segue internada. Os veterinários constataram lesões severas, incluindo necrose e presença de larvas, mas relataram que a artéria não foi atingida, o que permitiu que a cadela sobrevivesse. O diagnóstico completo e os próximos passos para o tratamento devem ser determinados nos próximos dias.

Este não foi o primeiro ataque do mesmo pitbull contra Neguinha. Wagner informou que o primeiro ataque aconteceu no final de fevereiro, quando o cão escapou e atacou outros animais na região. Apesar de esforços para conter o cão, ele voltou a escapar dias depois, resultando no segundo ataque. “Eu só fiz o que achei que devia ser feito na hora para proteger minha cadela, mas isso não pode continuar assim”, comentou Wagner.

Responsabilidade e Segurança

O caso expõe a importância da guarda responsável de animais, especialmente de raças que demandam maior controle. Segundo relatos, o pitbull em questão já protagonizou outros ataques no bairro, incluindo contra gatos e outros cães. O proprietário do pitbull teria afirmado que os incidentes ocorreram devido à negligência de sua ex-esposa, que teria deixado o animal escapar.

Após os ataques, um boletim de ocorrência foi registrado, e uma audiência está marcada para o próximo mês para tratar do caso. Wagner destacou a urgência de uma solução definitiva, questionando as autoridades sobre as providências necessárias para evitar que situações similares se repitam. “E se fosse uma criança ou uma senhora na rua? Não podemos esperar algo pior para agir”, pontuou.

Debate Público

A situação gerou debate nas redes sociais e na comunidade local, levantando questões sobre a segurança e o papel do poder público na fiscalização de animais potencialmente perigosos. Muitas pessoas defenderam a necessidade de legislação mais rígida e fiscalização efetiva para evitar que cães sejam mantidos em condições inadequadas, podendo se tornar uma ameaça à segurança pública.

A Prefeitura de Cambé e as autoridades responsáveis ainda não se pronunciaram oficialmente sobre o caso. Entretanto, a repercussão do ocorrido pode impulsionar novas discussões sobre políticas públicas para a guarda responsável de animais na cidade.