Londrina vacila novamente e sofre empate nos acréscimos contra o Rio Branco-PR

Londrina, PR – Em um jogo fraco tecnicamente, Rio Branco-PR e Londrina empataram em 1 a 1 na tarde deste domingo, no estádio Gigante do Itiberê, em Paranaguá, pela nona rodada do Campeonato Paranaense 2025. O Tubarão saiu na frente, mas voltou a falhar nos minutos finais e sofreu mais um gol nos acréscimos, deixando escapar a vitória.

O Londrina abriu o placar aos 36 minutos do segundo tempo, em um gol contra de Berg, jogador do Rio Branco-PR. No entanto, o time alviceleste não conseguiu administrar a vantagem, e o Leão da Estradinha empatou aos 49 minutos, com Nicolás Suárez. A equipe londrinense tem enfrentado dificuldades em segurar resultados positivos nos momentos decisivos das partidas, o que gerou críticas da torcida.

Situação na tabela

Com o empate, o Rio Branco-PR chega a sete pontos e permanece na décima posição, ainda lutando para escapar da zona de rebaixamento. Já o Londrina, mesmo com o tropeço, segue como na terceira colocação, agora com 17 pontos, e já garantiu a classificação para as quartas de final do campeonato.

Próximos jogos

Na décima rodada, o Rio Branco-PR enfrentará o São Joseense na quarta-feira, às 15h30, no estádio do Pinhão, em São José dos Pinhais. O Londrina terá a chance de se recuperar contra o Andraus, também na quarta-feira, às 19h, no estádio VGD, em Londrina.

A reta final da primeira fase do Campeonato Paranaense segue com desafios importantes para o Londrina, que busca superar suas falhas nos minutos finais e se preparar para as quartas de final.