Cambé inicia vacinação contra a dengue em profissionais de saúde

A cidade de Cambé deu início à campanha de vacinação contra a dengue, direcionada inicialmente aos profissionais da saúde que atuam na linha de frente. A vacina, desenvolvida pelo Instituto Butantan, é totalmente nacional e já está sendo aplicada em agentes de endemias, agentes comunitários de saúde e técnicos de enfermagem.

Eficácia e aprovação do imunizante

O imunizante Butantan DV, de dose única, foi aprovado pela Anvisa em novembro de 2025. Estudos indicam que a vacina proporciona proteção em 80% dos casos e mantém sua eficácia por até cinco anos, prevenindo formas graves da dengue e infecções com sinais de alerta.

Ampliação da vacinação

Atualmente, as doses estão sendo administradas para profissionais de saúde, mas há planos de expandir a vacinação para pessoas de 15 a 59 anos conforme mais doses se tornem disponíveis. A expectativa é que uma adesão de 40% a 50% do público-alvo resulte em um impacto significativo no controle da doença.

Impacto positivo na comunidade

Anna Bueno, coordenadora da UBS do Silvino, expressou otimismo com a chegada da vacina, lembrando que muitos profissionais adoeceram no ano anterior. Já Simone Batista, agente comunitária de saúde, relatou sua experiência com a doença e manifestou alívio ao receber a vacina, vendo-a como um presente e uma esperança para o futuro.

Vacinação de adolescentes

Enquanto a vacina de dose única não é liberada para o público em geral, a cidade continua a imunizar adolescentes de 10 a 14 anos com uma vacina alternativa. Os jovens devem se dirigir à UBS mais próxima, munidos de documento pessoal e carteirinha de vacinação, para receber a dose.

