spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

Cambé inicia vacinação contra a dengue em profissionais de saúde

Prefeitura Municipal de Cambé
Redação Portal Cambé
Author: Redação Portal Cambé
1 min.read
Vinicius Augusto Batista Eira

A cidade de Cambé deu início à campanha de vacinação contra a dengue, direcionada inicialmente aos profissionais da saúde que atuam na linha de frente. A vacina, desenvolvida pelo Instituto Butantan, é totalmente nacional e já está sendo aplicada em agentes de endemias, agentes comunitários de saúde e técnicos de enfermagem.

Eficácia e aprovação do imunizante

O imunizante Butantan DV, de dose única, foi aprovado pela Anvisa em novembro de 2025. Estudos indicam que a vacina proporciona proteção em 80% dos casos e mantém sua eficácia por até cinco anos, prevenindo formas graves da dengue e infecções com sinais de alerta.

Ampliação da vacinação

Atualmente, as doses estão sendo administradas para profissionais de saúde, mas há planos de expandir a vacinação para pessoas de 15 a 59 anos conforme mais doses se tornem disponíveis. A expectativa é que uma adesão de 40% a 50% do público-alvo resulte em um impacto significativo no controle da doença.

Impacto positivo na comunidade

Anna Bueno, coordenadora da UBS do Silvino, expressou otimismo com a chegada da vacina, lembrando que muitos profissionais adoeceram no ano anterior. Já Simone Batista, agente comunitária de saúde, relatou sua experiência com a doença e manifestou alívio ao receber a vacina, vendo-a como um presente e uma esperança para o futuro.

Vacinação de adolescentes

Enquanto a vacina de dose única não é liberada para o público em geral, a cidade continua a imunizar adolescentes de 10 a 14 anos com uma vacina alternativa. Os jovens devem se dirigir à UBS mais próxima, munidos de documento pessoal e carteirinha de vacinação, para receber a dose.

Fonte: https://www.cambe.pr.gov.br

6
spot_img
Artigo anterior
Campeonato Paranaense 2026: Destaques Reconhecidos em Evento Oficial
Campeonato Paranaense 2026: Destaques Reconhecidos em Evento Oficial
Próximo artigo
Formas Invisíveis de Violência em Relacionamentos Íntimos são Avaliadas por Psicóloga
Formas Invisíveis de Violência em Relacionamentos Íntimos são Avaliadas por Psicóloga
Redação Portal Cambé
Redação Portal Cambéhttp://www.portalcambe.com.br

DEIXE UMA RESPOSTA

Por favor digite seu comentário!
Por favor, digite seu nome aqui

Este site utiliza o Akismet para reduzir spam. Saiba como seus dados em comentários são processados.

Artigos Populares