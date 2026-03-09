Campeonato Paranaense 2026: Destaques Reconhecidos em Evento Oficial

O Campeonato Paranaense 2026, um dos principais eventos esportivos do estado, teve seus melhores jogadores e equipes reconhecidos em uma cerimônia oficial realizada na última segunda-feira (9).

Transmissão e Patrocínio

A edição deste ano do campeonato contou com o apoio da Sanepar e da Fomento Paraná, sendo transmitida pela TV Paraná Turismo pelo terceiro ano consecutivo. Essa parceria tem sido fundamental para ampliar o alcance do torneio e engajar a comunidade esportiva.

Operário de Ponta Grossa: Bicampeão

O Operário de Ponta Grossa se destacou como a equipe campeã, conquistando o título pelo segundo ano consecutivo. A equipe mostrou desempenho consistente ao longo de toda a competição, garantindo sua posição de destaque no cenário estadual.

