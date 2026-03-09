Quatro Réus em Caso de Campanha de Ódio Contra Maria da Penha

A Justiça do Ceará aceitou a denúncia do Ministério Público e tornou réus quatro indivíduos acusados de participarem de uma campanha de ódio contra Maria da Penha, reconhecida por sua luta contra a violência doméstica. Entre os acusados estão Marco Antônio Heredia Viveiros, ex-marido de Maria da Penha, e outras personalidades associadas a um documentário que a difama.

A Campanha de Desinformação

Os réus são acusados de promover ataques à honra de Maria da Penha e de tentar desacreditar a lei que leva seu nome. Utilizando-se de perseguições virtuais e notícias falsas, eles buscaram sustentar a inocência de Heredia, condenado por tentativa de homicídio contra Maria da Penha, com um laudo forjado.

Denúncias e Consequências

Marco Heredia enfrenta acusações de falsificação de documentos, enquanto Alexandre Paiva é denunciado por perseguição online. Os outros réus, Zingano e Mantovanelli, são acusados de uso de documentos falsos em um documentário que tenta reverter a narrativa do caso. O Ministério Público aponta que o grupo visava lucro com a desinformação, evidenciado por transações financeiras suspeitas.

Investigações em Curso

A operação 'Echo Chamber', iniciada em 2024, realizou buscas em vários estados, resultando na apreensão de documentos e suspensão de conteúdos difamatórios. Dada a gravidade dos ataques, Maria da Penha foi incluída em um programa de proteção às vítimas de violência.

Histórico do Caso Maria da Penha

Em 1983, Maria da Penha sofreu tentativa de homicídio por parte de seu então marido, Marco Heredia, que tentou mascarar o crime como um assalto. A perícia desmentiu essa versão, revelando a verdade por trás das agressões que a deixaram paraplégica.

