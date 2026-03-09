Lula e Presidenta do México Planejam Encontro Empresarial Bilateral

O presidente do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, e a presidenta do México, Claudia Sheinbaum, decidiram promover um evento voltado para empresários dos dois países, com previsão para ocorrer entre junho e julho deste ano. A iniciativa visa explorar novas oportunidades de negócios e foi discutida em uma conversa telefônica realizada na última segunda-feira (9).

Intenção de Fortalecer Laços Econômicos

A sugestão para o evento partiu de Lula, que vê na iniciativa uma chance de fortalecer os laços econômicos entre Brasil e México. A presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, aceitou a proposta, demonstrando interesse em avançar nas relações comerciais entre as duas nações.

Parceria na Área de Energia

Durante a conversa, os líderes também manifestaram interesse em aprofundar a parceria bilateral no setor de energia. Lula reforçou o convite para que Sheinbaum visite o Brasil, com o objetivo de discutir mais detalhes sobre possíveis colaborações.

Cooperação em Etanol e Programas Sociais

No ano passado, ambos os presidentes já haviam concordado em trabalhar juntos para impulsionar a parceria econômica. Na ocasião, Claudia Sheinbaum expressou interesse em obter cooperação do Brasil na produção de etanol e em aprender sobre a implementação de programas sociais de combate à fome e à pobreza.

