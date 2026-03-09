Polícias do Paraná prendem homem e apreendem armas em Umuarama

Na manhã desta segunda-feira (9), uma operação conjunta da Polícia Militar do Paraná (PMPR) e da Polícia Civil do Paraná (PCPR) resultou na prisão de um homem e na apreensão de armas de fogo e munições em Umuarama. A ação ocorreu no bairro Jardim Sol Nascente e foi motivada por um mandado de busca e apreensão.

Mandado de Busca e Apreensão

O mandado foi expedido pela 2ª Vara Criminal da Comarca de Umuarama, com a finalidade de localizar armas e outros itens relacionados a investigações de violência doméstica. A operação visava reforçar a segurança pública e coibir crimes na região.

Apreensão de Armas e Munições

Durante as buscas na residência, os policiais encontraram uma espingarda calibre .12, um revólver calibre .38 carregado e diversas munições. No total, foram apreendidas 61 munições de calibre .38, três de calibre .12 e uma de calibre .380, todas armazenadas nos móveis da casa.

Procedimentos Legais

Após a apreensão, o morador foi detido e encaminhado à Delegacia da Mulher de Umuarama para os procedimentos legais. A ação reforça o compromisso das forças policiais na luta contra a violência e na proteção da comunidade.

Fonte: https://www.pmpr.pr.gov.br