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Cláudio Castro retira pré-candidatura ao Senado após operações da PF

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Atualizado: 28 de maio de 2026 22:57

O ex-governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, anunciou nesta quinta-feira (28) que não vai mais concorrer ao Senado Federal pelo Partido Progressistas (PP). A decisão foi comunicada após recentes operações da Polícia Federal que investigam o envolvimento de Castro em supostas fraudes financeiras.

Segundo o ex-governador, a escolha de desistir da candidatura foi motivada por reflexões pessoais e familiares, especialmente diante das últimas semanas marcadas por grande exposição pública e acusações que atingiram sua trajetória política e também sua família.

Castro afirmou que agora vai concentrar seus esforços na defesa e no esclarecimento das acusações, destacando estar convicto da legalidade de seus atos durante a vida pública.

O anúncio ocorre após Castro ser alvo de operações da Polícia Federal, que apuram fraudes financeiras envolvendo o banqueiro Daniel Vorcaro, proprietário do Banco Master. As investigações apontam que o ex-governador teria facilitado investimentos de mais de R$ 3 bilhões do fundo Rioprevidência no Banco Master, em troca de supostas vantagens indevidas.

De acordo com decisão do Supremo Tribunal Federal (STF), Castro teria desempenhado papel importante para viabilizar os aportes do fundo, inclusive promovendo mudanças no comando da Rioprevidência para favorecer o esquema investigado.

Além disso, há cerca de duas semanas, Castro também foi alvo de outra operação da PF, relacionada a irregularidades no setor de combustíveis, envolvendo a Refinaria de Manguinhos (Refit).

No cenário eleitoral, o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) marcou para 2 de junho o julgamento do recurso de Castro contra a decisão que o tornou inelegível até 2030. O ex-governador havia renunciado ao mandato para tentar disputar o Senado, o que foi interpretado como estratégia para influenciar o formato das eleições para o governo do estado.

Fonte: agenciabrasil.ebc.com.br

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