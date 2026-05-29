STF irá julgar denúncia de venda de sentenças envolvendo ex-servidores do STJ

O ministro Cristiano Zanin, do Supremo Tribunal Federal (STF), determinou que a Corte será responsável por julgar a denúncia contra ex-servidores do Superior Tribunal de Justiça (STJ) acusados de envolvimento na venda de sentenças.

Segundo informações divulgadas nesta quinta-feira (28), a decisão foi tomada após a Procuradoria-Geral da República (PGR) apresentar denúncia contra nove ex-servidores por crimes como organização criminosa, corrupção, violação de sigilo e exploração de prestígio.

De acordo com as investigações da Polícia Federal, os servidores de gabinetes teriam utilizado de forma indevida o acesso ao sistema eletrônico de elaboração de minutas de votos, comercializando informações privilegiadas a terceiros.

Apesar de não haver ministros do STJ envolvidos, o caso será julgado pelo STF devido à conexão com outras investigações sigilosas que envolvem autoridades com foro privilegiado.

O ministro Zanin concedeu um prazo de 15 dias para que as defesas dos acusados apresentem suas manifestações. Após esse período, será agendada a sessão que decidirá se os denunciados se tornarão réus no processo.

Fonte: agenciabrasil.ebc.com.br