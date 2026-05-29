Novo comandante assume o 5º Batalhão da Polícia Militar em Londrina

O 5º Batalhão da Polícia Militar do Paraná, em Londrina, tem um novo comandante. O tenente-coronel Juliano Barusso Berleze tomou posse nesta quinta-feira (28), sucedendo o tenente-coronel Ricardo Fardim Eguedis, que agora assume a Secretaria Municipal de Defesa Social de Londrina.

A unidade é responsável pelo policiamento ostensivo nas regiões Sul, Leste e Oeste de Londrina, além de Tamarana e distritos rurais como Irerê, Paiquerê, Lerroville, São Luiz, Guaravera, Guairacá, Regina, Espírito Santo, Maravilha, Selva e Taquaruna. Ao todo, cerca de 400 mil moradores são atendidos pela área de atuação do batalhão.

Durante a cerimônia de troca de comando, foram realizados atos oficiais de exoneração e nomeação, além da transmissão formal do cargo diante da tropa e de autoridades civis e militares. O evento também contou com revista à tropa, homenagens e desfile militar em saudação ao novo comandante.

O secretário de Segurança Pública, coronel Saulo de Tarso Sanson, destacou que o trabalho do 5º BPM continuará com foco na integração entre as forças policiais da região, visando manter a eficiência e ampliar a presença operacional em Londrina e municípios vizinhos.

O comandante-geral da PMPR, coronel Jefferson Silva, ressaltou que a unidade tem papel estratégico para a segurança pública da região Norte do Paraná e que a transição reforça o compromisso com a proximidade da comunidade e a redução da criminalidade.

Natural de Curitiba, o tenente-coronel Berleze ingressou na Polícia Militar em 1999. Ele é formado em Direito, com especializações em Direito Militar, Gestão Pública, Inteligência Policial, Análise Criminal e Gestão Estratégica em Polícia de Choque. Antes de assumir o 5º BPM, comandou o 15º Batalhão em Rolândia e o 3º Colégio da Polícia Militar do Paraná.

A solenidade contou com a presença de militares da ativa e da reserva, autoridades civis e representantes da sociedade civil, incluindo prefeitos de Londrina e Cambé, deputados estaduais, promotores e lideranças locais.

Fonte: www.pmpr.pr.gov.br