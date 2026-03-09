spot_img
Mutirão de empregos em Cambé oferece 25 vagas com salário de até R$ 1.900

Redação Portal Cambé
2 min.read

Mutirão de empregos em Cambé oferece 25 vagas para auxiliar operacional

A empresa Obra Prima, especializada em terceirização de serviços, realizará um mutirão de empregos presencial em Cambé na próxima quinta-feira, 12 de março, com o objetivo de preencher 25 vagas imediatas para o cargo de Auxiliar Operacional.

A oportunidade é destinada para atuação na unidade dos Correios de Cambé, localizada na Rua José Carlos Muffato, 1736, no bairro Santo Amaro.

As entrevistas com os candidatos acontecerão no mesmo dia, das 9h às 15h, no próprio local. Durante o processo, os participantes poderão conhecer detalhes da rotina de trabalho, benefícios oferecidos e funcionamento das atividades.

Salário e benefícios

De acordo com a empresa, o pacote de remuneração e benefícios inclui:

  • Salário: R$ 1.900,00
  • Vale-alimentação: R$ 900,00
  • Vale-transporte
  • Prêmio de assiduidade: R$ 125,00

Além disso, os colaboradores terão acesso a plano de saúde e assistência médica, além de programas de capacitação profissional e benefícios voltados ao bem-estar.

Entre os programas oferecidos estão cursos gratuitos de qualificação profissional e parcerias voltadas à saúde e atividades físicas.

Requisitos e atividades da função

Para participar do processo seletivo é necessário possuir ensino fundamental completo. Conhecimento básico em informática é considerado um diferencial.

Entre as principais atividades do cargo estão:

  • Triagem e separação de encomendas
  • Conferência de mercadorias
  • Apoio na carga e descarga de materiais
  • Registro de informações em sistema

Turnos de trabalho

As vagas disponíveis contemplam três turnos de trabalho, com jornada em escala 6×1 (segunda a sábado):

Turno 1
Segunda a sexta: 06h às 14h48
Sábado: 06h às 11h

Turno 2
Segunda a sexta: 14h às 22h52
Sábado: 11h às 15h

Turno 3
Segunda a sexta: 22h às 06h
Sábado: 17h30 às 21h30

Como participar do mutirão de emprego

Os interessados devem comparecer ao local levando documentos originais, como:

  • RG e CPF
  • Carteira de Trabalho
  • Comprovante de residência

Levar currículo atualizado e certificados de experiências anteriores pode ajudar a agilizar a avaliação durante o processo seletivo.

Data, horário e local

📅 Data: 12 de março
Horário: das 9h às 15h
📍 Local: Sede dos Correios
Rua José Carlos Muffato, 1736 – Bairro Santo Amaro – Cambé (PR)

Sobre a empresa

Fundada em 1991, a Obra Prima SA atua há mais de 30 anos no setor de terceirização de serviços, com atuação nas áreas de asseio, conservação e logística integrada, atendendo empresas e instituições públicas e privadas em diversas regiões do país. ObraPrima_release-mutirao-marco

Artigos Populares