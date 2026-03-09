spot_img
São Paulo FC Anuncia Saída de Hernán Crespo e Comissão Técnica

Redação Portal Cambé
© Rubens Chiri e Miguel Schincariol/Saopaulofc.net/Direitos Reservados

O São Paulo Futebol Clube anunciou nesta segunda-feira (9) a saída do técnico argentino Hernán Crespo do comando da equipe de futebol masculino. A decisão também envolve a saída dos seus auxiliares Juan Branda e Victor López, além dos preparadores físicos Federico Martinetti e Leandro Paz, e do preparador de goleiros Gustavo Nepote.

Detalhes da Saída

Hernán Crespo estava em sua segunda passagem pelo clube, que começou em julho de 2025. Durante este período, o treinador comandou a equipe em 46 partidas, conquistando 21 vitórias, sete empates e sofrendo 18 derrotas. A decisão de sua saída foi tomada em conjunto com a diretoria do clube, que desejou sucesso ao treinador e sua equipe em suas futuras jornadas profissionais.

Repercussão e Futuro do Clube

A saída de Crespo gerou reações variadas entre os torcedores e analistas, que agora aguardam ansiosamente a escolha do novo comando técnico do São Paulo. O clube busca um substituto que possa trazer estabilidade e bons resultados no restante da temporada.

Fonte: https://agenciabrasil.ebc.com.br

