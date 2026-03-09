Gestores da Defesa Civil do Paraná Participam de Evento nos EUA

Gestores da Defesa Civil do Paraná estão participando de uma missão técnica nos Estados Unidos. A atividade faz parte do Disasters Expo USA, um dos principais eventos internacionais voltados para a mitigação de desastres naturais.

Importância do Evento

O Disasters Expo USA reúne especialistas de diversas áreas, incluindo gestores públicos, prestadores de serviços governamentais, empresários e profissionais da gestão de emergências. O evento é uma plataforma crucial para a troca de conhecimentos e práticas inovadoras na área de gestão de desastres.

Objetivos da Missão

A participação dos gestores paranaenses tem como objetivo principal a aquisição de novas tecnologias e práticas que possam ser implementadas no estado para melhorar a resposta a eventos extremos. A missão também busca fortalecer a rede de contatos internacionais, promovendo parcerias estratégicas.

Fonte: https://www.parana.pr.gov.br