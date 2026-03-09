spot_img
Gestores da Defesa Civil do Paraná Participam de Evento nos EUA

Redação Portal Cambé
Defesa Civil

Gestores da Defesa Civil do Paraná estão participando de uma missão técnica nos Estados Unidos. A atividade faz parte do Disasters Expo USA, um dos principais eventos internacionais voltados para a mitigação de desastres naturais.

Importância do Evento

O Disasters Expo USA reúne especialistas de diversas áreas, incluindo gestores públicos, prestadores de serviços governamentais, empresários e profissionais da gestão de emergências. O evento é uma plataforma crucial para a troca de conhecimentos e práticas inovadoras na área de gestão de desastres.

Objetivos da Missão

A participação dos gestores paranaenses tem como objetivo principal a aquisição de novas tecnologias e práticas que possam ser implementadas no estado para melhorar a resposta a eventos extremos. A missão também busca fortalecer a rede de contatos internacionais, promovendo parcerias estratégicas.

Fonte: https://www.parana.pr.gov.br

