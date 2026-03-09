Método exclusivo para tratamento de hérnia de disco com eficácia comprovada chega a Cambé

Você sabia que você não precisa ficar a base de medicamentos devido às dores na coluna? Cambé conta com uma clínica que oferece método exclusivo para o tratamento de dores na coluna, especialmente casos de hérnia de disco e compressão do nervo ciático.

Segundo as fisioterapeutas da Clínica Doutor Hernia Cambé , Miriam Pizzi e Chayene Ribeiro, a hérnia de disco acontece quando o disco que fica entre as vértebras perde sua forma e acaba pressionando os nervos da coluna. Isso pode causar dor intensa, formigamento, perda de força e aquela sensação de “agulhada” que, muitas vezes, não melhora nem com medicamentos.

De acordo com a fisioterapeuta Miriam, muitas pessoas creem que precisam conviver com as dores, mas em grande parte dos casos, o problema é mecânico, ou seja, está na estrutura da coluna e o problema pode ser resolvido “ Nossa coluna é nosso alicerce, o disco fica entre uma vértebra e outra, se não tivesse ele, seríamos robozinho, sem mobilidade, ele também absorve impacto, conforme vamos tendo as alterações posturais por hereditariedade, queda, erro postural, o disco vai indo pro lado e obstrui o nervo e aí vêm a dor que não cessa, vem a dor enfisgada que não melhora nem com medicamento”.

E segundo a fisioterapeuta Chayene, é possível eliminar as dores e limitações da hérnia de disco, por meio do método exclusivo desenvolvido pela Clínica Doutor Hérnia. “Aqui temos a máquina de descompressão, desenvolvida pela marca Doutor Hérnia, a maca de flexo-distração consegue descomprimir o nervo diminuindo a dor irradiada e possibilitando qualidade de vida para o paciente”.

De acordo com as fisioterapeutas da clínica Doutor Hérnia Cambé, a eficácia do método exclusivo da marca é comprovada e foi abordada na Revista Científica “Qualis A” que possui reconhecimento internacional e cita o método Doutor Hérnia como estratégica eficaz para saúde .

De acordo com a fisioterapeuta Chayene,antes de iniciar o tratamento, o paciente passa por avaliação com testes específicos para identificar se a dor realmente vem da coluna ou se pode ser outra condição, como tendinite.

Confira a entrevista completa que Silvio Rodrigues realizou com as fisioterapeutas , Miriam Pizzi e Chayene Ribeiro e tenha acesso aos detalhes do método exclusivo Doutor Hérnia para a saúde da sua coluna .

Se você sente dor na coluna, formigamento ou desconforto frequente, a avaliação profissional é o primeiro passo para entender a causa e buscar o tratamento adequado.

📍 Endereço: Rua França, 917 – Sala 1 – Centro – Cambé

📲 WhatsApp: (43) 99914-0160

