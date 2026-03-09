spot_img
Convocação de Profissionais de Saúde para Vacinação contra Dengue é Reforçada

Saúde
Secretaria da Saúde

O Estado intensificou os esforços na convocação de profissionais de saúde para a campanha de vacinação contra a dengue. Esta etapa prioritária visa imunizar vacinadores, agentes comunitários de saúde e agentes de combate às endemias.

Imunizante 100% Nacional

O imunizante utilizado nesta campanha é totalmente produzido no Brasil e de aplicação única. A vacina é uma das principais estratégias para proteger os trabalhadores da saúde que estão na linha de frente do atendimento à população.

Importância da Vacinação

A vacinação destes profissionais não só garante a proteção individual, mas também contribui para a segurança coletiva, diminuindo o risco de transmissão da dengue entre a população atendida.

Fonte: https://www.saude.pr.gov.br

