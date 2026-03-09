Redução de 70% na Fila de Perícias Médicas em Londrina

A Secretaria de Recursos Humanos de Londrina conseguiu reduzir em 70% a fila de espera para perícias médicas de servidores, que anteriormente chegava a demorar até dois anos. Atualmente, o prazo médio para a realização dessas perícias é de cinco dias.

Iniciativa e Parcerias

O processo de melhoria foi iniciado em 2025, quando a fila de espera atingiu cerca de 5.300 casos. Para atender a demanda, foram contratadas três empresas especializadas em medicina do trabalho, complementando o trabalho da equipe de saúde do trabalho da prefeitura.

Impacto da Pandemia

Segundo Rodrigo Souza, secretário de Recursos Humanos, desde 2021 quase metade dos afastamentos são motivados por problemas de saúde mental, um reflexo direto da pandemia.

Benefícios para os Servidores

A redução no tempo de espera para as perícias proporciona maior segurança aos servidores, que têm seus casos analisados em um prazo mais curto, assegurando deliberações mais rápidas sobre os afastamentos.

