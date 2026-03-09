Riscos Ambientais de Intervenções em Praias são Alvo de Alerta

Intervenções como engordas artificiais de praia, construção de molhes de pedra e muros de contenção estão em crescimento ao longo do litoral brasileiro para enfrentar o avanço do mar. No entanto, especialistas têm apontado possíveis impactos ambientais negativos e a importância de adotar soluções baseadas na natureza.

Multa por Uso de Materiais Inadequados

Recentemente, o governo do Paraná foi multado em R$ 2,5 milhões pelo Ibama devido ao uso de sacos plásticos com areia em Matinhos, uma medida adotada para controlar a erosão costeira.

Impactos das Engordas de Praia

Cidades litorâneas têm frequentemente utilizado a técnica de engorda de praia, que amplia artificialmente a faixa de areia. Lugares como Balneário Camboriú e Piçarras, em Santa Catarina, são exemplos dessa prática, que pode alterar a dinâmica das ondas e correntes marítimas.

Efeitos Colaterais dos Muros de Contenção

O professor Alexander Turra, do Instituto Oceanográfico da USP, destaca que estruturas emergenciais podem resolver problemas localizados, mas causam desequilíbrios em outras áreas. Isso pode resultar em um efeito dominó, demandando novas intervenções e comprometendo a continuidade das praias.

Soluções Naturais como Alternativa

Pesquisadores defendem o uso de soluções baseadas na natureza para proteção costeira. Ecossistemas como manguezais, restingas, dunas e recifes de coral são fundamentais para absorver a energia das ondas e proteger o litoral.

Benefícios Econômicos e Ambientais

Além da proteção costeira, esses ecossistemas oferecem vantagens econômicas. Recifes de coral, por exemplo, evitam até R$ 160 bilhões em danos ao litoral do Nordeste brasileiro. Manguezais também são cruciais, armazenando carbono e sustentando espécies pesqueiras.

Importância do Planejamento

Para enfrentar as mudanças climáticas, é essencial planejar a ocupação do litoral com base em evidências científicas. O litoral deve ser visto como um bem coletivo, garantindo que continue a prosperar para as futuras gerações.

Fonte: https://agenciabrasil.ebc.com.br