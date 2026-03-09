spot_img
Contribuintes Enfrentam Filas para Pagamento do IPTU na Prefeitura

Região
Redação Portal Cambé
Author: Redação Portal Cambé
Divulgação

Contribuintes têm enfrentado extensas filas na Prefeitura para realizar o pagamento do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU). A situação tem gerado desconforto e reclamações, uma vez que muitos cidadãos precisam esperar por longos períodos para conseguir regularizar seus tributos.

Alternativas para Evitar Filas

Para minimizar o tempo de espera, a Prefeitura recomenda que os contribuintes utilizem os meios digitais disponíveis para o pagamento do IPTU. O portal online oferece uma opção prática e rápida para aqueles que desejam evitar deslocamentos e filas.

Vantagens do Pagamento Online

O pagamento online do IPTU proporciona comodidade e segurança, permitindo que os contribuintes façam suas transações financeiras sem sair de casa. Além disso, o sistema é acessível e oferece suporte para esclarecer dúvidas durante o processo.

Fonte: https://taroba.com.br

Redação Portal Cambé
Redação Portal Cambéhttp://www.portalcambe.com.br

