spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

AgSUS e FMUSP Oferecem Curso Gratuito de Saúde Digital com Mil Vagas

Saúde
Redação Portal Cambé
Author: Redação Portal Cambé
1 min.read
© Marcello Casal JrAgência Brasil

A Agência Brasileira de Apoio à Gestão do SUS (AgSUS) lançou mil vagas para o Curso de Fundamentos de Saúde Digital voltado para a Atenção Primária à Saúde (APS). As inscrições estão abertas até 15 de março, ou até que todas as vagas sejam preenchidas.

Objetivo do Curso

O curso visa qualificar profissionais do Sistema Único de Saúde (SUS) no uso de ferramentas digitais para o cuidado em saúde, fortalecendo a APS e ampliando o acesso da população aos serviços.

Parceria e Estrutura do Curso

Oferecido em parceria com o Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, o curso capacitará profissionais na aplicação de tecnologias digitais para melhorar o registro de informações e a organização dos processos de atendimento. Com 30 horas de carga horária, o curso é totalmente a distância.

Conteúdo Programático

Os participantes terão acesso a videoaulas com especialistas renomados, como Chao Lung Wen e Ana Estela Haddad, além de materiais de apoio como e-books e simulações práticas. O curso aborda o uso do SUS Digital e do Prontuário Eletrônico do Cidadão (PEC), telessaúde, videochamadas, teleconsultas, e aspectos de ética e direito digital em saúde.

Impacto Esperado

A qualificação visa fortalecer o uso das ferramentas digitais do PEC e-SUS APS, aumentando a segurança jurídica e ética nas práticas digitais e reduzindo desigualdades no acesso aos serviços de saúde, especialmente em regiões remotas e para a população indígena.

As inscrições podem ser realizadas no site oficial: https://hcxfmusp.org.br/portal/online/curso/fundamentos-de-saude-digital-atualizacao-2025/

Fonte: https://agenciabrasil.ebc.com.br

4
spot_img
Artigo anterior
Contribuintes Enfrentam Filas para Pagamento do IPTU na Prefeitura
Contribuintes Enfrentam Filas para Pagamento do IPTU na Prefeitura
Próximo artigo
Cambé inicia vacinação contra dengue para profissionais de saúde
Cambé inicia vacinação contra dengue para profissionais de saúde
Redação Portal Cambé
Redação Portal Cambéhttp://www.portalcambe.com.br

DEIXE UMA RESPOSTA

Por favor digite seu comentário!
Por favor, digite seu nome aqui

Este site utiliza o Akismet para reduzir spam. Saiba como seus dados em comentários são processados.

Artigos Populares