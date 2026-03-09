AgSUS e FMUSP Oferecem Curso Gratuito de Saúde Digital com Mil Vagas

A Agência Brasileira de Apoio à Gestão do SUS (AgSUS) lançou mil vagas para o Curso de Fundamentos de Saúde Digital voltado para a Atenção Primária à Saúde (APS). As inscrições estão abertas até 15 de março, ou até que todas as vagas sejam preenchidas.

Objetivo do Curso

O curso visa qualificar profissionais do Sistema Único de Saúde (SUS) no uso de ferramentas digitais para o cuidado em saúde, fortalecendo a APS e ampliando o acesso da população aos serviços.

Parceria e Estrutura do Curso

Oferecido em parceria com o Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, o curso capacitará profissionais na aplicação de tecnologias digitais para melhorar o registro de informações e a organização dos processos de atendimento. Com 30 horas de carga horária, o curso é totalmente a distância.

Conteúdo Programático

Os participantes terão acesso a videoaulas com especialistas renomados, como Chao Lung Wen e Ana Estela Haddad, além de materiais de apoio como e-books e simulações práticas. O curso aborda o uso do SUS Digital e do Prontuário Eletrônico do Cidadão (PEC), telessaúde, videochamadas, teleconsultas, e aspectos de ética e direito digital em saúde.

Impacto Esperado

A qualificação visa fortalecer o uso das ferramentas digitais do PEC e-SUS APS, aumentando a segurança jurídica e ética nas práticas digitais e reduzindo desigualdades no acesso aos serviços de saúde, especialmente em regiões remotas e para a população indígena.

As inscrições podem ser realizadas no site oficial: https://hcxfmusp.org.br/portal/online/curso/fundamentos-de-saude-digital-atualizacao-2025/

Fonte: https://agenciabrasil.ebc.com.br