Cambé inicia vacinação contra dengue para profissionais de saúde

A Prefeitura de Cambé iniciou a vacinação contra a dengue com um novo imunizante nacional, produzido pelo Instituto Butantan. Neste primeiro momento, as doses estão sendo destinadas aos profissionais que atuam diretamente na linha de frente do combate à doença, como agentes de endemias, agentes comunitários de saúde e técnicos de enfermagem que trabalham nas salas de vacinação das unidades de saúde.

A iniciativa busca reforçar a proteção dos profissionais que atuam diariamente em contato direto com áreas de risco e com pacientes, especialmente em períodos de maior circulação do vírus.

A vacina utilizada é a Butantan DV, aprovada pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) em novembro de 2025. O imunizante é aplicado em dose única e tem como principal objetivo reduzir o risco de desenvolvimento de formas graves da dengue ou infecções acompanhadas de sinais de alerta.

De acordo com estudos realizados pelo Instituto Butantan, a vacina apresentou cerca de 80% de proteção contra a doença e pode manter sua eficácia por até cinco anos.

Vacina deve alcançar mais pessoas nos próximos meses

Inicialmente, as doses estão sendo direcionadas para os profissionais da saúde. No entanto, o imunizante foi desenvolvido para atender pessoas com idade entre 15 e 59 anos.

Com a chegada de novos lotes da vacina, a expectativa é ampliar gradualmente o público atendido. Segundo especialistas, se houver adesão de 40% a 50% do público-alvo, já será possível observar um impacto significativo no controle da dengue.

Profissionais comemoram chegada do imunizante

A enfermeira Anna Bueno, coordenadora da Unidade Básica de Saúde do Jardim Silvino, destacou a importância da chegada da vacina para quem atua diariamente no enfrentamento da doença.

Segundo ela, no último ano diversos profissionais da unidade contraíram dengue, o que aumentou a preocupação da equipe.

“Estamos bem felizes com a chegada dessa vacina. Ano passado, vários profissionais nossos ficaram doentes, tiveram caso de dengue. Ainda mais aqui no Silvino, que sempre tem muitos casos. Ela vem como uma esperança para que a gente não sofra tanto mais e que logo possamos atender à população geral”, afirmou.

A agente comunitária de saúde Simone Batista também recebeu a dose com expectativa positiva. Ela contou que contraiu dengue durante as férias, em março de 2025, e enfrentou sintomas intensos durante cerca de uma semana.

“Foi horrível. Tive muita dor no corpo, dor de cabeça e dificuldade para me alimentar. Precisei me hidratar bastante e passei muito mal. Hoje estou aliviada. Essa vacina é um presente para mim e dá mais segurança para trabalhar”, relatou.

Vacinação continua para adolescentes

Enquanto a nova vacina ainda está sendo aplicada inicialmente em profissionais da saúde, o município segue oferecendo outra vacina contra a dengue para adolescentes de 10 a 14 anos.

Para receber a dose, é necessário procurar a Unidade Básica de Saúde (UBS) mais próxima, levando documento pessoal e a carteira de vacinação.

A Secretaria de Saúde reforça que a imunização é uma importante ferramenta no combate à dengue, mas destaca que a população também deve continuar adotando medidas de prevenção, como eliminar recipientes que possam acumular água e servir de criadouro para o mosquito Aedes aegypti.