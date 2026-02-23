Avanço nas Obras de Saneamento da Ilha do Mel: 10% Concluídas

As obras de saneamento na Ilha do Mel, no Paraná, alcançaram 10% de conclusão, conforme informações divulgadas pelo Instituto Água e Terra (IAT). Esta iniciativa visa transformar a ilha na primeira do Brasil a contar com um sistema completo de coleta e tratamento de esgoto, sem tráfego de veículos a combustão.

Progresso em Nova Brasília

Em Nova Brasília, a instalação das redes coletoras foi concluída com sucesso. Agora, os trabalhos avançam para a região do Farol, onde a implantação das infraestruturas de saneamento continua em ritmo acelerado.

Objetivo Sustentável

O projeto reflete o compromisso com a sustentabilidade, prometendo reduzir significativamente o impacto ambiental na região. A Ilha do Mel se tornará um modelo de conservação, unindo turismo e preservação ambiental.

