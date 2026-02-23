Simpósio Gratuito Celebra 50 Anos de Pós-Graduação em Ciência de Alimentos na UEL

O Programa de Pós-Graduação em Ciência de Alimentos (PPGCA) da Universidade Estadual de Londrina (UEL) comemora 50 anos de contribuição acadêmica e científica. Criado em 1976, o programa foi inicialmente estabelecido com um curso de mestrado e, em 1990, expandiu-se para incluir o doutorado, ampliando seu impacto em uma região marcada pelo agronegócio.

I Simpósio de Ciência de Alimentos

Para celebrar esse marco, o PPGCA organiza o I Simpósio de Ciência de Alimentos, com inscrições gratuitas abertas para graduandos e pós-graduandos de diversas instituições. O evento acontecerá nos dias 19 e 20 de março, no Anfiteatro do CESA, e contará com palestras e mesas-redondas de ex-alunos e especialistas.

Palestras e Mesas-Redondas

Entre os destaques do simpósio está a palestra de abertura com a Dra. Marciane Magnani, que discutirá os desafios e as oportunidades no campo da Ciência de Alimentos. Outro ponto alto será a apresentação do professor Evandro Bona sobre o uso de inteligência artificial na detecção de fraudes alimentares.

Contribuições Acadêmicas e Industriais

Egressos do PPGCA compartilharão suas experiências na indústria e na academia, discutindo como a formação no programa influenciou suas carreiras. Participarão do evento profissionais de renome, como Rodolfo Campos Zanin, Claudimara da Silva Portela e Ana Clara Longhi Pavanello.

Inovação e Futuro

O simpósio também incluirá o lançamento de uma nova identidade visual para o programa e uma reunião com coordenadores de pós-graduação do estado do Paraná, visando fortalecer parcerias e fomentar a pesquisa colaborativa na área de Ciência de Alimentos.

Fonte: https://operobal.uel.br