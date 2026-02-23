quinta-feira, fevereiro 26, 2026

Fim da Escala 6×1 é Prioridade para o Governo, Afirma Boulos

Politica
Redação Portal Cambé
1 min.read
© Paulo Pinto/Agência Brasil

O ministro da Secretaria-Geral da Presidência da República, Guilherme Boulos, reiterou nesta segunda-feira (23) que a eliminação da escala de trabalho 6×1 é uma das principais prioridades do governo federal para este ano. A proposta, defendida em conjunto com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, visa modificar a carga horária para no máximo 5×2, garantindo assim pelo menos dois dias de descanso por semana aos trabalhadores, além de reduzir a jornada máxima para 40 horas semanais sem diminuição de salário.

Resistência Empresarial e Apoio Popular

Durante sua participação no programa Alô Alô Brasil, da Rádio Nacional, Boulos salientou a resistência de setores empresariais à medida, comparando-a com avanços históricos como o salário mínimo e férias remuneradas. Segundo pesquisa citada pelo ministro, 73% dos brasileiros apoiam o fim da escala 6×1. Boulos destacou que, historicamente, conquistas trabalhistas foram alcançadas apesar das previsões pessimistas de impacto econômico.

Outras Prioridades do Governo

Além da reforma trabalhista, Boulos apontou a aprovação da PEC da Segurança Pública como outra prioridade, visando a criação de um Ministério da Segurança Pública com atribuições legais definidas. A proteção dos direitos dos trabalhadores de aplicativos de transporte também está na agenda do governo, buscando estabelecer taxas fixas de repasse às empresas de tecnologia para evitar prejuízos aos trabalhadores.

Questões Indígenas e Hidrovias

Em relação às hidrovias, Boulos informou que se reunirá com lideranças indígenas do Pará que protestam contra o Decreto nº 12.600, que inclui hidrovias no Programa Nacional de Desestatização. Representantes indígenas ocuparam recentemente o escritório da Cargill em Santarém, exigindo a revogação do decreto devido a preocupações ambientais e de soberania alimentar. O ministro expressou seu apoio às reivindicações indígenas e ressaltou a necessidade de debate com outros ministérios envolvidos.

Fonte: https://agenciabrasil.ebc.com.br

17
Este site utiliza o Akismet para reduzir spam. Saiba como seus dados em comentários são processados.

