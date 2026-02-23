CMTU Lança Projeto Agente Amigo da Escola em Londrina

A Companhia Municipal de Trânsito e Urbanização (CMTU) começou, nesta terça-feira (24), as atividades do projeto Agente Amigo da Escola no Colégio Estadual Carlos de Almeida, localizado no Conjunto Lindóia, em Londrina. Essa iniciativa visa melhorar a segurança e a mobilidade nas proximidades das escolas, estabelecendo uma relação de confiança entre os agentes de trânsito e a comunidade escolar.

Objetivos do Projeto

Diferentemente da Operação Volta às Aulas, que se concentra na sensibilização de pais e responsáveis no início dos semestres, o projeto Agente Amigo da Escola busca estender as orientações de segurança também aos alunos, com visitas regulares às escolas até dezembro. O objetivo é incentivar os estudantes a lembrar seus pais sobre a importância do cumprimento das regras de trânsito.

Atividades Desenvolvidas

Na primeira fase, os agentes visitam as salas de aula para conversar com os alunos sobre infrações comuns nas entradas e saídas das escolas. Na segunda fase, eles se concentram na área externa, abordando motoristas e trabalhadores do transporte escolar, oferecendo orientação e materiais educativos. Esse trabalho visa ampliar o alcance das ações de segurança no trânsito.

Programação e Participação

Na quinta-feira (26), o projeto será levado ao Colégio Universitário, no Jardim Lima Azevedo. As escolas participantes foram escolhidas com base em análises da CMTU e solicitações das próprias instituições. Diretores interessados em participar podem contatar a CMTU pelo e-mail educacao.cmtu@gmail.com, telefone (43) 3379-7609 ou através do site oficial.

Fonte: https://blog.londrina.pr.gov.br