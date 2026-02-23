quinta-feira, fevereiro 26, 2026

CMTU Lança Projeto Agente Amigo da Escola em Londrina

Londrina
Redação Portal Cambé
Author: Redação Portal Cambé
1 min.read
Blog Londrina

A Companhia Municipal de Trânsito e Urbanização (CMTU) começou, nesta terça-feira (24), as atividades do projeto Agente Amigo da Escola no Colégio Estadual Carlos de Almeida, localizado no Conjunto Lindóia, em Londrina. Essa iniciativa visa melhorar a segurança e a mobilidade nas proximidades das escolas, estabelecendo uma relação de confiança entre os agentes de trânsito e a comunidade escolar.

Objetivos do Projeto

Diferentemente da Operação Volta às Aulas, que se concentra na sensibilização de pais e responsáveis no início dos semestres, o projeto Agente Amigo da Escola busca estender as orientações de segurança também aos alunos, com visitas regulares às escolas até dezembro. O objetivo é incentivar os estudantes a lembrar seus pais sobre a importância do cumprimento das regras de trânsito.

Atividades Desenvolvidas

Na primeira fase, os agentes visitam as salas de aula para conversar com os alunos sobre infrações comuns nas entradas e saídas das escolas. Na segunda fase, eles se concentram na área externa, abordando motoristas e trabalhadores do transporte escolar, oferecendo orientação e materiais educativos. Esse trabalho visa ampliar o alcance das ações de segurança no trânsito.

Programação e Participação

Na quinta-feira (26), o projeto será levado ao Colégio Universitário, no Jardim Lima Azevedo. As escolas participantes foram escolhidas com base em análises da CMTU e solicitações das próprias instituições. Diretores interessados em participar podem contatar a CMTU pelo e-mail educacao.cmtu@gmail.com, telefone (43) 3379-7609 ou através do site oficial.

Fonte: https://blog.londrina.pr.gov.br

Redação Portal Cambé
Redação Portal Cambé

Quem Somos

O Portal Cambé é um veículo de comunicação digital criado com o objetivo de informar, conectar e valorizar a cidade de Cambé e região. Desde nossa fundação, trabalhamos com responsabilidade, ética e compromisso em levar notícias atualizadas, conteúdos relevantes e informações de interesse público para nossos leitores. Somos apaixonados por Cambé e acreditamos na força da informação como ferramenta de transformação social. Nosso portal traz diariamente conteúdos sobre notícias locais, política, esportes, cultura, serviços, entretenimento e muito mais. 📢 Missão: Levar informação de qualidade, de forma ágil, clara e responsável, contribuindo para o desenvolvimento da nossa comunidade. 👥 Visão: Ser referência em comunicação digital na cidade de Cambé e em toda a região. 💙 Valores: Ética, transparência, imparcialidade, compromisso com a verdade e respeito à nossa audiência.

