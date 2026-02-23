quinta-feira, fevereiro 26, 2026

Acidente Reitera Necessidade de Sinalização no Cruzamento das Ruas Chupim e Mandarim

Região
Redação Portal Cambé
Author: Redação Portal Cambé
Less than 1 min.read
A ausência de sinalização adequada no cruzamento das ruas Chupim e Mandarim resultou em mais um acidente, levantando preocupações sobre a segurança no local. Este incidente ressalta a necessidade urgente de medidas de controle de tráfego para prevenir futuros acontecimentos semelhantes.

Impacto na Segurança Viária

A falta de sinalização nas vias urbanas é um fator crítico que compromete a segurança de motoristas e pedestres. No cruzamento das ruas Chupim e Mandarim, essa deficiência tem resultado em repetidos acidentes, reforçando a necessidade de intervenção por parte das autoridades competentes.

Medidas Propostas

Especialistas sugerem que a instalação de semáforos e placas de trânsito pode reduzir significativamente o risco de colisões no local. Além disso, campanhas de conscientização sobre segurança viária são essenciais para educar a população sobre a importância de respeitar as normas de trânsito.

Fonte: https://taroba.com.br

Redação Portal Cambé
