Fórum de Turismo Religioso Promove Qualificação do Setor

Entre os dias 7 e 9 de abril, o Fórum de Turismo Religioso reunirá palestrantes de diversas regiões do Brasil. O evento tem como objetivo principal a valorização do patrimônio histórico-cultural, além de aumentar o fluxo de visitantes nos locais de interesse religioso.

Valorização do Patrimônio Histórico-Cultural

O Fórum visa destacar a importância de preservar e promover o patrimônio histórico-cultural associado ao turismo religioso. Especialistas discutirão estratégias para garantir que esses locais recebam a atenção necessária para sua conservação e relevância contínua.

Incremento do Fluxo de Visitantes

Além da preservação, o evento também focará em aumentar o número de visitantes em locais de turismo religioso. A troca de experiências entre os palestrantes ajudará a formular técnicas eficazes para atrair mais turistas, contribuindo para o desenvolvimento econômico das regiões envolvidas.

