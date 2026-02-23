quinta-feira, fevereiro 26, 2026

Fórum de Turismo Religioso Promove Qualificação do Setor

Paraná Geral
Redação Portal Cambé
Redação Portal Cambé
Less than 1 min.read
Catedral Diocesana de JacarezinhoFoto: José Fernando Ogura/Arquivo AEN

Entre os dias 7 e 9 de abril, o Fórum de Turismo Religioso reunirá palestrantes de diversas regiões do Brasil. O evento tem como objetivo principal a valorização do patrimônio histórico-cultural, além de aumentar o fluxo de visitantes nos locais de interesse religioso.

Valorização do Patrimônio Histórico-Cultural

O Fórum visa destacar a importância de preservar e promover o patrimônio histórico-cultural associado ao turismo religioso. Especialistas discutirão estratégias para garantir que esses locais recebam a atenção necessária para sua conservação e relevância contínua.

Incremento do Fluxo de Visitantes

Além da preservação, o evento também focará em aumentar o número de visitantes em locais de turismo religioso. A troca de experiências entre os palestrantes ajudará a formular técnicas eficazes para atrair mais turistas, contribuindo para o desenvolvimento econômico das regiões envolvidas.

Fonte: https://www.parana.pr.gov.br

11
Redação Portal Cambé
Redação Portal Cambé

