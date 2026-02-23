sexta-feira, fevereiro 27, 2026

Revista Científica do Tecpar Celebra Aniversário com Pesquisadores Paranaenses

Paraná Geral
Redação Portal Cambé
Redação Portal Cambé
Less than 1 min.read
Revista científica do Tecpar tem edição comemorativa com pesquisadores do ParanáFoto: Hedeson...

A edição comemorativa da revista científica do Instituto de Tecnologia do Paraná (Tecpar) destacará cinco artigos de pesquisadores locais, promovendo o reconhecimento do Paraná na comunidade científica.

Contribuições paranaenses

Os artigos selecionados para esta edição especial refletem a inovação e a qualidade das pesquisas desenvolvidas no estado. Com temas variados, os trabalhos contribuem significativamente para o avanço do conhecimento em diversas áreas.

Impacto na comunidade científica

Ao divulgar as pesquisas paranaenses, a revista do Tecpar aumenta a visibilidade dos cientistas locais, incentivando novas colaborações e reforçando a importância do Paraná no cenário científico nacional e internacional.

Fonte: https://www.parana.pr.gov.br

