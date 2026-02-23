Infiltrações em Escola Municipal de Londrina Preocupam Pais após Temporal

Após um intenso temporal que atingiu Londrina, pais de alunos de uma escola municipal expressaram preocupações devido às infiltrações nas instalações do colégio. A situação tem gerado apreensão entre a comunidade escolar quanto à segurança dos estudantes.

Reclamações dos Pais

Os responsáveis pelos alunos relataram que as infiltrações são visíveis em diversas áreas da escola, incluindo salas de aula e corredores. Este problema, segundo eles, não só prejudica o ambiente de aprendizado como também pode representar riscos para a saúde das crianças.

Resposta das Autoridades

A administração escolar informou que está ciente das infiltrações e que medidas estão sendo planejadas para solucionar o problema. No entanto, ainda não há um prazo definido para a execução das reformas necessárias.

Impacto na Comunidade Escolar

A situação tem gerado discussões entre os pais e a direção da escola, com pedidos para que as autoridades municipais priorizem a segurança e o bem-estar dos alunos. A comunidade aguarda por ações rápidas para mitigar os impactos causados pelas infiltrações.

