sexta-feira, fevereiro 27, 2026

Conecte-se com a gente no Instagram

@portalcambe
72,2k Seguidores
Seguir
Cambé
nuvens dispersas
29.4 ° C
29.4 °
29.4 °
51 %
2.6kmh
40 %
sex
28 °
sáb
30 °
dom
31 °
seg
30 °
ter
31 °
Tudo
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

Infiltrações em Escola Municipal de Londrina Preocupam Pais após Temporal

Região
Redação Portal Cambé
Author: Redação Portal Cambé
Less than 1 min.read
Portal Tarobá

Após um intenso temporal que atingiu Londrina, pais de alunos de uma escola municipal expressaram preocupações devido às infiltrações nas instalações do colégio. A situação tem gerado apreensão entre a comunidade escolar quanto à segurança dos estudantes.

Reclamações dos Pais

Os responsáveis pelos alunos relataram que as infiltrações são visíveis em diversas áreas da escola, incluindo salas de aula e corredores. Este problema, segundo eles, não só prejudica o ambiente de aprendizado como também pode representar riscos para a saúde das crianças.

Resposta das Autoridades

A administração escolar informou que está ciente das infiltrações e que medidas estão sendo planejadas para solucionar o problema. No entanto, ainda não há um prazo definido para a execução das reformas necessárias.

Impacto na Comunidade Escolar

A situação tem gerado discussões entre os pais e a direção da escola, com pedidos para que as autoridades municipais priorizem a segurança e o bem-estar dos alunos. A comunidade aguarda por ações rápidas para mitigar os impactos causados pelas infiltrações.

Fonte: https://taroba.com.br

10
spot_img
Artigo anterior
Revista Científica do Tecpar Celebra Aniversário com Pesquisadores Paranaenses
Próximo artigo
Balanço das Ações de Segurança Pública no Verão Maior Paraná é Apresentado
Redação Portal Cambé
Redação Portal Cambéhttp://www.portalcambe.com.br

DEIXE UMA RESPOSTA

Por favor digite seu comentário!
Por favor, digite seu nome aqui

Este site utiliza o Akismet para reduzir spam. Saiba como seus dados em comentários são processados.

Artigos Populares

Quem Somos

O Portal Cambé é um veículo de comunicação digital criado com o objetivo de informar, conectar e valorizar a cidade de Cambé e região. Desde nossa fundação, trabalhamos com responsabilidade, ética e compromisso em levar notícias atualizadas, conteúdos relevantes e informações de interesse público para nossos leitores. Somos apaixonados por Cambé e acreditamos na força da informação como ferramenta de transformação social. Nosso portal traz diariamente conteúdos sobre notícias locais, política, esportes, cultura, serviços, entretenimento e muito mais. 📢 Missão: Levar informação de qualidade, de forma ágil, clara e responsável, contribuindo para o desenvolvimento da nossa comunidade. 👥 Visão: Ser referência em comunicação digital na cidade de Cambé e em toda a região. 💙 Valores: Ética, transparência, imparcialidade, compromisso com a verdade e respeito à nossa audiência. .

Anuncie no Portal Cambé

spot_img
spot_img

Contatos:

spot_img

Nossos Sites:

© Portal Cambé. Todos os Direitos Reservados. - Por Silvio Rodrigues

plugins premium WordPress