Balanço das Ações de Segurança Pública no Verão Maior Paraná é Apresentado

Paraná Geral
Redação Portal Cambé
Author: Redação Portal Cambé
1 min.read
Governo do Estado do Paraná

A Secretaria da Segurança Pública do Paraná apresentou nesta terça-feira, 24 de fevereiro, um balanço das atividades realizadas pelas forças de segurança durante o projeto Verão Maior. O evento aconteceu na sede da Secretaria, localizada na Rua Coronel Dulcídio, em Curitiba, e destacou a redução significativa da criminalidade e de sinistros, além do aumento nos atendimentos à população.

Resultados Positivos

Os dados revelados durante a apresentação indicam uma queda nos índices de criminalidade, evidenciando o impacto positivo das ações implementadas. As forças de segurança intensificaram suas atividades, resultando em uma maior sensação de segurança para os cidadãos e visitantes das áreas cobertas pelo programa.

Aumento nos Serviços

Além da redução de crimes, o balanço mostrou um aumento nos serviços e atendimentos prestados à população. Isso reflete o compromisso das forças de segurança em não apenas manter a ordem, mas também em apoiar a comunidade através de ações preventivas e educativas.

Perspectivas Futuras

Com base nos resultados alcançados, a Secretaria da Segurança Pública planeja expandir e aprimorar as estratégias adotadas no Verão Maior. O objetivo é garantir que as melhorias observadas sejam sustentáveis e contribuam para uma segurança pública mais eficaz ao longo do ano.

Fonte: https://www.parana.pr.gov.br

11
Redação Portal Cambé
Redação Portal Cambéhttp://www.portalcambe.com.br

