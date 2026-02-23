sexta-feira, fevereiro 27, 2026

Rio de Janeiro Inicia Vacinação Contra Dengue com Nova Vacina do Instituto Butantan

Destaques
Redação Portal Cambé
Author: Redação Portal Cambé
1 min.read
© Instituto Butantan/Divulgação

Nesta segunda-feira (23), os 92 municípios do estado do Rio de Janeiro começaram a receber a nova vacina contra a dengue, desenvolvida pelo Instituto Butantan. A Secretaria de Estado de Saúde do Rio de Janeiro (SES-RJ) está coordenando a distribuição das 33.364 doses recebidas, das quais 12.500 são destinadas à capital.

Prioridade na Vacinação

De acordo com o Ministério da Saúde, a vacinação tem como prioridade os profissionais da Atenção Primária à Saúde (APS) do Sistema Único de Saúde (SUS). Nesta fase inicial, serão imunizados médicos, enfermeiros, técnicos, auxiliares de enfermagem, odontólogos, nutricionistas, psicólogos, fisioterapeutas, educadores físicos, assistentes sociais, farmacêuticos, agentes comunitários de saúde e trabalhadores administrativos.

Características da Nova Vacina

A nova vacina é administrada em dose única e oferece proteção contra os quatro sorotipos do vírus da dengue. No Rio de Janeiro, os sorotipos 1 e 2 são os mais comuns, mas há preocupação com o possível retorno do sorotipo 3, ausente desde 2007. A volta dessa variante pode aumentar a vulnerabilidade da população local.

Dados e Monitoramento

Até 20 de fevereiro de 2026, foram registrados 1.198 casos prováveis de dengue e 56 internações no estado, sem mortes confirmadas. Existem ainda 41 casos prováveis de chikungunya, com cinco internações. O monitoramento é realizado por meio da plataforma MonitoraRJ, que analisa métricas como atendimentos em UPAs e taxa de positividade dos exames.

Cuidados e Prevenção

A SES-RJ alerta para o período pós-carnaval, quando as condições climáticas favorecem a reprodução do mosquito Aedes aegypti. Recomenda-se que a população dedique tempo semanal para eliminar possíveis criadouros, como água parada em recipientes e calhas.

Outras Iniciativas e Avanços

Desde 2023, o Ministério da Saúde oferece a vacina Qdenga. No estado do Rio, mais de 758 mil doses já foram administradas. Adicionalmente, a SES-RJ investe na qualificação da rede assistencial e no fortalecimento da capacidade diagnóstica, com o Laboratório Central Noel Nutels realizando até 40 mil exames mensais.

Fonte: https://agenciabrasil.ebc.com.br

