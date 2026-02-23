Programa Regulariza Paraná Recupera R$ 380 Milhões e Entra na Fase Final

O programa Regulariza Paraná, que visa a recuperação de dívidas no estado, está próximo de ser concluído após alcançar a marca de R$ 380 milhões recuperados. Com prazos finais estabelecidos, os participantes têm até quarta-feira (25) para parcelar suas dívidas, enquanto o pagamento à vista com descontos se encerra na sexta-feira (27).

Prazos para Adesão

Os interessados em regularizar suas dívidas com o governo do Paraná devem estar atentos aos prazos estabelecidos. Aqueles que desejam parcelar têm até o dia 25 de outubro, enquanto os que optarem pelo pagamento à vista têm até o dia 27 do mesmo mês para aproveitar os descontos oferecidos pelo programa.

Impacto do Programa

Desde o seu lançamento em dezembro de 2025, o Regulariza Paraná tem desempenhado um papel crucial na recuperação financeira do estado, somando mais de R$ 380 milhões em dívidas regularizadas. Essa iniciativa tem beneficiado tanto o governo quanto os contribuintes, facilitando a quitação de débitos acumulados.

Fonte: https://www.parana.pr.gov.br