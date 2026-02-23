Londrina Oferece 527 Vagas de Emprego em Diversos Setores

A Secretaria Municipal do Trabalho, Emprego e Renda (SMTER) de Londrina anunciou a abertura de 527 vagas de emprego nesta segunda-feira (23). As oportunidades abrangem diferentes áreas e perfis profissionais, sendo que algumas não requerem experiência ou nível específico de escolaridade. Os detalhes completos estão disponíveis no Portal da Prefeitura.

Principais Vagas Disponíveis

Dentre as vagas, o cargo de operador de telemarketing ativo e receptivo se destaca com 100 posições abertas. Para este, é necessário ter Ensino Médio completo, mas não é exigida experiência anterior. O salário oferecido é de R$ 1.621,00, além de benefícios.

Outra posição com grande número de vagas é a de auxiliar de linha de produção, com 59 ofertas. A maioria dessas vagas não exige Ensino Médio completo ou experiência, o que facilita a entrada de candidatos em busca do primeiro emprego ou recolocação no mercado de trabalho.

Outras Oportunidades

O cargo de auxiliar de operação também está em evidência, com 15 vagas temporárias disponíveis, sem necessidade de experiência prévia. Há ainda vagas para laboratorista de concreto, auxiliar operacional de logística, montador de estruturas metálicas, motorista de caminhão betoneira e revisor têxtil, cada uma com 10 postos abertos.

Vagas para Pessoas com Deficiência

A SMTER também reservou 43 oportunidades exclusivas para Pessoas com Deficiência (PcD) ou reabilitadas. A função de auxiliar de linha de produção lidera com 15 vagas, seguida por recepcionista de hotel com 10 vagas. Outras opções incluem servente de limpeza e porteiro, cada uma com nove vagas. As exigências de escolaridade variam, mas a maioria dispensa experiência anterior.

Como se Candidatar

As oportunidades e critérios para candidatura estão disponíveis no Portal da Prefeitura. Interessados que atendam aos requisitos podem agendar atendimento via WhatsApp. O atendimento presencial ocorre por ordem de chegada na sede da Secretaria, localizada na Rua Pernambuco, 162, de segunda a sexta-feira, das 8h às 14h.

