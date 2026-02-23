sexta-feira, fevereiro 27, 2026

Conecte-se com a gente no Instagram

@portalcambe
72,2k Seguidores
Seguir
Cambé
nuvens dispersas
29.4 ° C
29.4 °
29.4 °
51 %
2.6kmh
40 %
sex
28 °
sáb
30 °
dom
31 °
seg
30 °
ter
31 °
Tudo
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

Londrina Oferece 527 Vagas de Emprego em Diversos Setores

Londrina
Redação Portal Cambé
Author: Redação Portal Cambé
1 min.read
Blog Londrina

A Secretaria Municipal do Trabalho, Emprego e Renda (SMTER) de Londrina anunciou a abertura de 527 vagas de emprego nesta segunda-feira (23). As oportunidades abrangem diferentes áreas e perfis profissionais, sendo que algumas não requerem experiência ou nível específico de escolaridade. Os detalhes completos estão disponíveis no Portal da Prefeitura.

Principais Vagas Disponíveis

Dentre as vagas, o cargo de operador de telemarketing ativo e receptivo se destaca com 100 posições abertas. Para este, é necessário ter Ensino Médio completo, mas não é exigida experiência anterior. O salário oferecido é de R$ 1.621,00, além de benefícios.

Outra posição com grande número de vagas é a de auxiliar de linha de produção, com 59 ofertas. A maioria dessas vagas não exige Ensino Médio completo ou experiência, o que facilita a entrada de candidatos em busca do primeiro emprego ou recolocação no mercado de trabalho.

Outras Oportunidades

O cargo de auxiliar de operação também está em evidência, com 15 vagas temporárias disponíveis, sem necessidade de experiência prévia. Há ainda vagas para laboratorista de concreto, auxiliar operacional de logística, montador de estruturas metálicas, motorista de caminhão betoneira e revisor têxtil, cada uma com 10 postos abertos.

Vagas para Pessoas com Deficiência

A SMTER também reservou 43 oportunidades exclusivas para Pessoas com Deficiência (PcD) ou reabilitadas. A função de auxiliar de linha de produção lidera com 15 vagas, seguida por recepcionista de hotel com 10 vagas. Outras opções incluem servente de limpeza e porteiro, cada uma com nove vagas. As exigências de escolaridade variam, mas a maioria dispensa experiência anterior.

Como se Candidatar

As oportunidades e critérios para candidatura estão disponíveis no Portal da Prefeitura. Interessados que atendam aos requisitos podem agendar atendimento via WhatsApp. O atendimento presencial ocorre por ordem de chegada na sede da Secretaria, localizada na Rua Pernambuco, 162, de segunda a sexta-feira, das 8h às 14h.

Fonte: https://blog.londrina.pr.gov.br

9
spot_img
Artigo anterior
Programa Regulariza Paraná Recupera R$ 380 Milhões e Entra na Fase Final
Próximo artigo
Comitê Realiza Reunião para Artistas sobre Editais
Redação Portal Cambé
Redação Portal Cambéhttp://www.portalcambe.com.br

DEIXE UMA RESPOSTA

Por favor digite seu comentário!
Por favor, digite seu nome aqui

Este site utiliza o Akismet para reduzir spam. Saiba como seus dados em comentários são processados.

Artigos Populares

Quem Somos

O Portal Cambé é um veículo de comunicação digital criado com o objetivo de informar, conectar e valorizar a cidade de Cambé e região. Desde nossa fundação, trabalhamos com responsabilidade, ética e compromisso em levar notícias atualizadas, conteúdos relevantes e informações de interesse público para nossos leitores. Somos apaixonados por Cambé e acreditamos na força da informação como ferramenta de transformação social. Nosso portal traz diariamente conteúdos sobre notícias locais, política, esportes, cultura, serviços, entretenimento e muito mais. 📢 Missão: Levar informação de qualidade, de forma ágil, clara e responsável, contribuindo para o desenvolvimento da nossa comunidade. 👥 Visão: Ser referência em comunicação digital na cidade de Cambé e em toda a região. 💙 Valores: Ética, transparência, imparcialidade, compromisso com a verdade e respeito à nossa audiência. .

Anuncie no Portal Cambé

spot_img
spot_img

Contatos:

spot_img

Nossos Sites:

© Portal Cambé. Todos os Direitos Reservados. - Por Silvio Rodrigues

plugins premium WordPress