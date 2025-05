Cambé registra redução de velocidade e infrações no primeiro mês de fiscalização eletrônica nas via

CAMBÉ – Nesta terça-feira (6), a cidade de Cambé completou o primeiro mês de fiscalização de trânsito por meio das câmeras de monitoramento instaladas em 28 trechos do município. A ação faz parte do programa Cambé + Segura, coordenado pela Secretaria Municipal de Segurança Pública e Trânsito, e já apresenta resultados positivos, com redução significativa das médias de velocidade e diminuição no número de infrações registradas.

Segundo dados divulgados pela Prefeitura, desde o início da operação, foram contabilizadas 12.542 infrações de trânsito, sendo:

10.012 por excesso de velocidade

1.578 por avanço de sinal vermelho

932 por conversão proibida

20 por parada sobre faixa de pedestre

Apesar do número elevado, os dados demonstram tendência de queda. No primeiro dia de funcionamento, foram aplicadas 943 multas, número que caiu para 295 no dia 1º de maio, uma redução de mais de 68% em um mês.

A velocidade média nas vias também apresentou queda em 27 dos 28 trechos monitorados, o que indica maior adesão às regras de trânsito por parte dos condutores. Os destaques ficam por conta:

Avenida Roberto Conceição (semáforo): redução de 6 km/h

redução de 6 km/h Rua Belo Horizonte, 783: redução de 4 km/h

redução de 4 km/h Avenida Inglaterra, 1523: também apresentou queda significativa

A Prefeitura ainda identificou os seis locais com maior volume de infrações, todos com mais de mil autuações no período:

Avenida Inglaterra: 1.830, 1.220 e 1.193 infrações em três diferentes pontos

1.830, 1.220 e 1.193 infrações em três diferentes pontos Avenida José Bonifácio: 1.675 infrações

1.675 infrações Avenida Brasil, 1683: 1.573 infrações

1.573 infrações Rua Belo Horizonte, 783: 1.335 infrações

Para a secretária municipal de Segurança Pública e Trânsito, Thays Kuchenbecker, os dados refletem uma mudança positiva no comportamento dos motoristas, um dos principais objetivos da iniciativa. “A redução da velocidade média nas vias monitoradas e o declínio nas infrações indicam uma transformação importante no comportamento dos condutores. A maioria das autuações ainda está ligada ao excesso de velocidade e ao avanço de sinal vermelho, o que reforça a relevância da fiscalização eletrônica como instrumento de prevenção e segurança”, afirmou.

Ela também destacou que os resultados demonstram que a fiscalização eletrônica, aliada à sinalização adequada e à conscientização da população, é fundamental para garantir a segurança viária e evitar acidentes.

A Secretaria seguirá monitorando os dados e ajustando as estratégias de fiscalização com o objetivo de promover um trânsito mais seguro e organizado para todos os cidadãos de Cambé.

Foto: Gisele Cabrera/ Prefeitura de Cambé