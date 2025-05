Feto é encontrado em estação de tratamento de esgoto da Sanepar em Londrina

LONDRINA – Um feto humano foi encontrado por funcionários da estação de tratamento de esgoto da Sanepar, localizada na região da Fazenda Refúgio, zona sul de Londrina, no início da noite desta quarta-feira (7). Após a descoberta, as Polícias Militar e Civil foram imediatamente acionadas para atender à ocorrência.

De acordo com informações preliminares fornecidas pela Polícia Militar, trata-se de um feto com cerca de três meses de gestação. O embrião foi localizado nas grades das canaletas de filtragem, onde o esgoto é tratado antes de seguir para o processamento ambiental.

Segundo técnicos da Sanepar, a estação em questão recebe esgoto de toda a zona sul e parte da zona leste de Londrina, o que dificulta a identificação exata do ponto de origem do material descartado. Por esse motivo, as autoridades enfrentam um desafio adicional na tentativa de determinar onde ocorreu o possível descarte do feto.

A Polícia Civil abriu investigação para apurar as circunstâncias do caso, identificar a mãe e avaliar se houve a prática de aborto ilegal, previsto como crime no Código Penal Brasileiro. A perícia técnica deverá analisar o material coletado e o laudo do Instituto Médico-Legal (IML) poderá auxiliar na definição do tempo gestacional com maior precisão.

O caso segue sob investigação, e novos detalhes deverão ser divulgados conforme o avanço das diligências. A Sanepar colabora com as autoridades e destacou que episódios dessa natureza são extremamente raros, mas que todo o material captado pela estação passa por análises e inspeções periódicas.