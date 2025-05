ROTAM da Polícia Militar prende homem por tráfico de drogas no Jardim Tupi, em Cambé

CAMBÉ – A equipe da ROTAM (Rondas Ostensivas Tático Motorizadas) da 11ª Companhia Independente da Polícia Militar (11ª CIPM) prendeu um homem por tráfico de drogas no final da tarde desta quarta-feira, 7 de maio de 2025, no bairro Jardim Tupi, em Cambé. A região é conhecida no meio policial pela recorrência de ocorrências ligadas ao comércio ilegal de entorpecentes.

A abordagem ocorreu por volta das 17h20, durante patrulhamento preventivo. Os policiais visualizaram dois homens realizando uma possível transação de drogas. Um deles, posteriormente identificado como W. D. S., retirou um objeto da boca e o entregou ao outro indivíduo, recebendo em troca uma nota de R$ 20.

Ao perceberem a presença da viatura, um dos homens fugiu, tomando rumo ignorado. O outro foi abordado e, após busca pessoal, os policiais encontraram R$ 119,75 em dinheiro trocado em seu bolso, além de nove porções de cocaína escondidas em seu tênis e duas porções de crack em sua boca.

Diante dos fatos, a equipe deu voz de prisão a W. D. S., que resistiu à abordagem, sendo necessário o uso de força moderada e o emprego de algemas, conforme previsto na Súmula Vinculante nº 11 do Supremo Tribunal Federal (STF), devido ao risco de fuga.

Após ser informado de seus direitos constitucionais, o suspeito foi conduzido à Central de Flagrantes de Londrina, onde ficou à disposição da autoridade de Polícia Judiciária para os procedimentos legais.

A operação contou com a atuação dos policiais Cabo Mandelli, Cabo Guimarães, Cabo Ferreira Lima e Soldado Godoy, todos integrantes da ROTAM.

Resultado da ocorrência:

01 homem preso

Drogas apreendidas (cocaína e crack)

Dinheiro em espécie apreendido

A Polícia Militar do Paraná reafirma seu compromisso com a segurança da população e o combate ao tráfico de drogas, destacando que ações como essa integram o esforço permanente para manter a ordem e reduzir a criminalidade em Cambé.