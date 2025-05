Plantão de Saúde em Cambé Terá Vacinação, Odontologia e Coleta de Exames no Sábado (31)

A Prefeitura de Cambé, por meio da Secretaria Municipal de Saúde Pública, realiza neste sábado, 31 de maio, mais um plantão especial de atendimento à saúde. A ação ocorrerá em todas as Unidades Básicas de Saúde (UBS) do município, das 8h às 17h, com diversos serviços voltados à prevenção e cuidados com a população.

O plantão visa ampliar o acesso da população aos serviços de saúde, oferecendo atendimento em horário alternativo, especialmente para quem não consegue procurar as unidades durante a semana.

💉 Serviços disponíveis:

Vacinação (sem necessidade de agendamento):

• Atualização da caderneta de vacinas

• Vacina contra a dengue (crianças e adolescentes de 10 a 14 anos)

• Vacina contra influenza (gripe) para pessoas acima de 6 meses

(sem agendamento) Atendimento odontológico para pacientes agendados

Para ter acesso aos serviços, os interessados devem comparecer à UBS mais próxima portando documento com foto, cartão do SUS e a carteira de vacinação.

🦷 Atendimento Odontológico:

O atendimento odontológico no sábado será destinado a crianças e adultos, mediante agendamento. Caso não seja possível procurar a UBS durante a semana, é necessário deixar o nome na unidade. A equipe entrará em contato para agendar a consulta em um sábado.

📣 Alerta da Secretaria de Saúde

A secretária municipal de Saúde Pública, Talita Bengozi, reforça a importância da vacinação, principalmente contra a gripe. Segundo ela, embora algumas pessoas possam contrair gripe mesmo vacinadas, a imunização evita casos graves, internações e complicações como pneumonia.

“Os hospitais da região estão superlotados, tanto públicos quanto privados. É um momento delicado no Paraná, com aumento das doenças respiratórias. A vacinação é fundamental para conter esse avanço, principalmente com a chegada do inverno”, alertou.

A secretária também destacou que os índices de vacinação seguem baixos e que a adesão da população é fundamental para reduzir a transmissão e a sobrecarga no sistema de saúde.

📍 Onde?

Todas as Unidades Básicas de Saúde de Cambé

🕒 Horário: das 8h às 17h

📅 Data: sábado, 31 de maio