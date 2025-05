Vivo abre 140 vagas para área de relacionamento com o cliente em Curitiba e Região Metropolitana

No dia 13 de maio, companhia fará feira de recrutamento online. Reforçando o compromisso com a diversidade e a inclusão, 15% das oportunidades ofertadas serão para pessoas com deficiência

Curitiba, 07 de maio de 2025. A Vivo está com 140 vagas abertas para a área de relacionamento com o cliente e, reafirmando o compromisso da companhia com a diversidade e a inclusão, 15% delas são destinadas a pessoas com deficiência. As oportunidades são para atuação em Curitiba e Região Metropolitana. No dia 13 de maio, a companhia promoverá uma feira, em formato virtual, para apresentar a empresa e benefícios. Os interessados precisam se inscrever até o dia 12 de maio pelo link .

Para se candidatar a uma das vagas, é necessário ter o ensino médio completo e conhecimentos em informática e pacote office. Ter experiência anterior em relacionamento com o cliente e com vendas será um diferencial. Além disso, a Vivo procura por candidatos com atributos como capacidade de comunicação, boa escrita e interpretação de texto, facilidade de compreensão, resiliência, empatia, com foco no cliente e na solução de suas solicitações. Estar conectado com o propósito da empresa, de digitalizar para aproximar, com pensamento digital e inovador, também são características importantes. Os selecionados passarão por um programa de formação, com trilha de aprendizagem focada em produtos e serviços da Vivo.

O salário é compatível com o que é oferecido no mercado e os selecionados contarão com o VIBE, o programa de benefícios flexíveis da companhia, que possui uma extensa lista de vantagens adaptáveis às necessidades de cada um, como vale alimentação, refeição e transporte; plano de saúde e odontológico, seguro de vida e benefício academia. Além disso, a empresa oferece outros diferenciais como programa de idiomas; day off de aniversário, além de pacote de dados e desconto especial em linha fixa, banda larga, TV por assinatura e apps. A Vivo é uma das três Melhores Empresas para Trabalhar no Brasil, segundo o Great Place to Work 2024.