Projeto “Passarela Inclusiva” movimenta Cambé e destaca mulheres reais em grande desfile no próximo dia 23

Projeto apoiado pela Secretaria Municipal de Cultura é gratuito e visa destacar mulheres de todos os biotipos

Quem disse que para desfilar e saber ter “presença de passarela” é ´preciso ser de um biotipo específico, obedecer a certos padrões estéticos, como peso e altura, por exemplo? O Projeto Cultural “Passarela Inclusiva”, organizado pela Mentora de Misses e Mrs, Glacimeire Cardoso, com apoio da Secretaria Municipal de Cultura , movimentará Cambé no próximo dia 23, mostrando justamente o contrário!

Segundo a idealizadora do Projeto, Glacimeire, no dia 23 de julho, quarta-feira, às 19h, o Centro Cultural de Cambé, estará repleto de mulheres inspiradoras. “Esse projeto chega para justamente dar luz às mulheres que são impactadas pelos padrões inalcançáveis de beleza que circulam na internet diariamente. Além de provar que todas as mulheres têm beleza, estilo e podem se destacar”.

Jucieli Rodrigues é a Embaixadora Oficial do Projeto “Passarela Inclusiva” e uma mulher inspiradora e cadeirante, que representa a força e a beleza da inclusão, e de acordo com a organização do Projeto, estará acompanhada de mulheres incríveis no dia 23 de julho, no Desfile Oficial!

Então, atenção você mulher cambeense, as inscrições para participar no Passarela Inclusiva acontecem até dia 18 de julho e elas são gratuitas! E ainda segundo Glacimeire, a participação nessse grande desfile está aberta a todas as pessoas: não importa idade, biotipo, se é PCD, gênero ou etnia — todos são bem-vindos para brilhar com a gente!



Inscrições e informações pelos perfis da @jucielirodrigues ou @glacimeirecardoso para garantir sua vaga!

Para sugerir pautas, acompanhe o perfil @emilymullerjorn .