Alamir Aquino Corrêa, docente sênior da Universidade Estadual de Londrina (UEL), dedica-se ao estudo da morte na literatura desde os anos 2000. Atualmente, foca no projeto 'Solidão e desamparo em narradores autodiegéticos em romances brasileiros contemporâneos', onde investiga a representação da morte, finitude e luto em obras nacionais.

A Elegia na Literatura

A elegia é um gênero poético que expressa a dor da perda de entes queridos. Na literatura e nas artes, a representação da perda ajuda a lidar com a memória dos ausentes e com as dificuldades psicológicas enfrentadas por aqueles que seguem sem a companhia dos que se foram.

Escrita Intimista e Narradores Autodiegéticos

Corrêa explora como narradores que protagonizam suas próprias histórias lidam com temas como solidão e desamparo. A pesquisa destaca o papel da intimidade na perda e a contemplação melancólica nas relações familiares.

Projetos Complementares e Colaborações

O grupo de pesquisa coordenado por Corrêa, 'Representações da morte na literatura e nas artes', congrega estudiosos que discutem referências teóricas e práticas analíticas, cada um focando em um objeto específico de estudo.

Reconhecimento Acadêmico

Corrêa, um dos fundadores do Programa de Pós-Graduação em Letras da UEL, foi contemplado com uma Bolsa de Produtividade em Pesquisa pelo CNPq, em reconhecimento à relevância de seu projeto para o Brasil.

