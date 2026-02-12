quinta-feira, fevereiro 12, 2026

Prazo Final para Inscrição no Mais Médicos Especialistas Termina em 19 de Fevereiro

Saúde
Redação Portal Cambé
Author: Redação Portal Cambé
1 min.read
© Marcelo Camargo/Agência Brasil

O projeto Mais Médicos Especialistas (PMM-E), parte integrante do Programa Agora Tem Especialistas (ATE), está com inscrições abertas até às 23h59 do dia 19 de fevereiro. Lançado pelo Ministério da Saúde, o programa visa aprimorar o acesso à saúde especializada em regiões prioritárias do Brasil.

Objetivo do Programa

O Mais Médicos Especialistas busca reduzir o tempo de espera por consultas, exames e cirurgias no Sistema Único de Saúde (SUS). A iniciativa também fortalece as redes de atenção à saúde em áreas remotas e vulneráveis, qualificando a formação de médicos especialistas através de prática em serviços públicos.

Como se Inscrever

Os interessados devem acessar o portal da Universidade Aberta do Sistema Único de Saúde (UNA-SUS) para realizar o pré-cadastro. Cada candidato pode apresentar até três títulos de especialização reconhecidos pela Comissão Nacional de Residência Médica.

Especialidades Contempladas

O programa contempla 16 especialidades, incluindo anestesiologia, cirurgia geral, ginecologia, cardiologia, entre outras. No momento da inscrição, os candidatos podem escolher até dois locais de atuação, mesmo em estados diferentes.

Reserva de Vagas e Benefícios

Do total de 1.206 vagas ofertadas, 20% são reservadas para políticas afirmativas. Os candidatos selecionados receberão uma bolsa-formação mensal, podendo chegar a R$ 20 mil, com base na dificuldade de alocação em determinadas regiões.

Cronograma e Resultados

O resultado final será publicado em 24 de março no site de chamamentos públicos do Ministério da Saúde, indicando os selecionados e suas respectivas localidades de atuação.

Fonte: https://agenciabrasil.ebc.com.br

