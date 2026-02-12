quinta-feira, fevereiro 12, 2026

Conecte-se com a gente no Instagram

@portalcambe
72,2k Seguidores
Seguir
Cambé
nublado
22.4 ° C
22.4 °
22.4 °
94 %
3.1kmh
100 %
qui
28 °
sex
27 °
sáb
30 °
dom
34 °
seg
33 °
Tudo
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

PF Solicita Suspeição de Toffoli em Inquérito do Banco Master

Destaques
Redação Portal Cambé
Author: Redação Portal Cambé
1 min.read
© ASCOM/STF

A Polícia Federal (PF) encaminhou ao presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), Edson Fachin, um pedido de suspeição do ministro Dias Toffoli no inquérito que investiga possíveis fraudes no Banco Master, atualmente em liquidação pelo Banco Central.

Motivo do Pedido

O pedido surgiu após a PF relatar a Fachin a descoberta de uma menção ao ministro Toffoli em uma mensagem no celular do banqueiro Daniel Vorcaro, proprietário do Banco Master. O aparelho foi apreendido durante uma operação de busca. O conteúdo da mensagem permanece sob segredo de Justiça.

Processo Interno

Após tomar conhecimento do caso, o presidente do STF, Edson Fachin, iniciou um processo interno para avaliar a situação e solicitou que Toffoli apresente sua defesa. A decisão sobre a permanência de Toffoli como relator ficará a cargo de Fachin.

Defesa de Toffoli

Em nota, o gabinete de Toffoli declarou que a PF não tem legitimidade para solicitar sua suspeição, classificando o pedido como "ilações". Segundo a nota, a resposta formal ao pedido será entregue ao presidente do STF conforme a legislação vigente.

Operação Compliance Zero

Daniel Vorcaro e outros envolvidos foram alvos da Operação Compliance Zero, deflagrada pela PF em novembro de 2025. A operação investiga a concessão de créditos fraudulentos pelo Banco Master, com fraudes estimadas em até R$ 17 bilhões, incluindo uma tentativa de compra pelo Banco de Brasília (BRB).

Fonte: https://agenciabrasil.ebc.com.br

10
spot_img
Artigo anterior
Prazo Final para Inscrição no Mais Médicos Especialistas Termina em 19 de Fevereiro
Redação Portal Cambé
Redação Portal Cambéhttp://www.portalcambe.com.br

DEIXE UMA RESPOSTA

Por favor digite seu comentário!
Por favor, digite seu nome aqui

Este site utiliza o Akismet para reduzir spam. Saiba como seus dados em comentários são processados.

Artigos Populares

Quem Somos

O Portal Cambé é um veículo de comunicação digital criado com o objetivo de informar, conectar e valorizar a cidade de Cambé e região. Desde nossa fundação, trabalhamos com responsabilidade, ética e compromisso em levar notícias atualizadas, conteúdos relevantes e informações de interesse público para nossos leitores. Somos apaixonados por Cambé e acreditamos na força da informação como ferramenta de transformação social. Nosso portal traz diariamente conteúdos sobre notícias locais, política, esportes, cultura, serviços, entretenimento e muito mais. 📢 Missão: Levar informação de qualidade, de forma ágil, clara e responsável, contribuindo para o desenvolvimento da nossa comunidade. 👥 Visão: Ser referência em comunicação digital na cidade de Cambé e em toda a região. 💙 Valores: Ética, transparência, imparcialidade, compromisso com a verdade e respeito à nossa audiência. .

Anuncie no Portal Cambé

spot_img
spot_img

Contatos:

spot_img

Nossos Sites:

© Portal Cambé. Todos os Direitos Reservados. - Por Silvio Rodrigues

plugins premium WordPress