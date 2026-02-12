A Polícia Federal (PF) encaminhou ao presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), Edson Fachin, um pedido de suspeição do ministro Dias Toffoli no inquérito que investiga possíveis fraudes no Banco Master, atualmente em liquidação pelo Banco Central.

Motivo do Pedido

O pedido surgiu após a PF relatar a Fachin a descoberta de uma menção ao ministro Toffoli em uma mensagem no celular do banqueiro Daniel Vorcaro, proprietário do Banco Master. O aparelho foi apreendido durante uma operação de busca. O conteúdo da mensagem permanece sob segredo de Justiça.

Processo Interno

Após tomar conhecimento do caso, o presidente do STF, Edson Fachin, iniciou um processo interno para avaliar a situação e solicitou que Toffoli apresente sua defesa. A decisão sobre a permanência de Toffoli como relator ficará a cargo de Fachin.

Defesa de Toffoli

Em nota, o gabinete de Toffoli declarou que a PF não tem legitimidade para solicitar sua suspeição, classificando o pedido como "ilações". Segundo a nota, a resposta formal ao pedido será entregue ao presidente do STF conforme a legislação vigente.

Operação Compliance Zero

Daniel Vorcaro e outros envolvidos foram alvos da Operação Compliance Zero, deflagrada pela PF em novembro de 2025. A operação investiga a concessão de créditos fraudulentos pelo Banco Master, com fraudes estimadas em até R$ 17 bilhões, incluindo uma tentativa de compra pelo Banco de Brasília (BRB).

Fonte: https://agenciabrasil.ebc.com.br