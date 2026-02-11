quinta-feira, fevereiro 12, 2026

PMPR Implementa Esquema Especial de Segurança para o Carnaval no Litoral

Polícia Militar
Redação Portal Cambé
Redação Portal Cambé
1 min.read
Cb. Mauro Berg/CCOMSOC PMPR

A Polícia Militar do Paraná (PMPR) definiu, na última quarta-feira (11), o planejamento operacional para o Carnaval 2026 no litoral do Estado. A estratégia foi delineada em Matinhos, com a presença do comandante-geral, coronel Jefferson Silva, e do subcomandante-geral, coronel Paulo Renato Aparecido Siloto, além dos comandantes das subáreas litorâneas.

Cobertura Abrangente

O planejamento cobre as cidades de Paranaguá, Pontal do Paraná, Matinhos, Guaratuba, Morretes e Antonina, abrangendo todos os dias de festa. A estratégia considera análise de cenários, histórico de público e pontos de maior concentração, garantindo presença policial reforçada em locais de eventos, orlas e áreas centrais.

Aparato Policial Reforçado

Durante o Carnaval, a PMPR contará com um efetivo robusto. Além do efetivo regular da Operação Verão, haverá reforço de unidades especializadas, como batalhões de choque, operações com cães, policiamento montado e motocicletas, além de apoio aéreo quando necessário.

Participação dos Alunos da APMG

Alunos da Academia Policial Militar do Guatupê (APMG) também serão mobilizados, aumentando a presença ostensiva nas ruas e fortalecendo o patrulhamento preventivo.

Objetivo de Segurança e Tranquilidade

O planejamento inclui policiamento ostensivo a pé, motorizado e montado, bloqueios estratégicos, fiscalização de trânsito, ações de abordagem e combate a crimes como furtos, roubos e tráfico de drogas. O objetivo é garantir um ambiente seguro e tranquilo para moradores e turistas.

O comandante-geral da PMPR, coronel Jefferson Silva, destacou a eficiência do planejamento: “Estamos empregando um forte aparato policial em todo o litoral paranaense. Nosso objetivo é proporcionar um Carnaval seguro, organizado e tranquilo para moradores e turistas.”

A PMPR solicita a colaboração da população, orientando que qualquer situação suspeita seja comunicada pelo telefone 190 ou pelo App190.

Fonte: https://www.pmpr.pr.gov.br

spot_img
Redação Portal Cambé
Redação Portal Cambé

Quem Somos

O Portal Cambé é um veículo de comunicação digital criado com o objetivo de informar, conectar e valorizar a cidade de Cambé e região. Desde nossa fundação, trabalhamos com responsabilidade, ética e compromisso em levar notícias atualizadas, conteúdos relevantes e informações de interesse público para nossos leitores. Somos apaixonados por Cambé e acreditamos na força da informação como ferramenta de transformação social. Nosso portal traz diariamente conteúdos sobre notícias locais, política, esportes, cultura, serviços, entretenimento e muito mais. 📢 Missão: Levar informação de qualidade, de forma ágil, clara e responsável, contribuindo para o desenvolvimento da nossa comunidade. 👥 Visão: Ser referência em comunicação digital na cidade de Cambé e em toda a região. 💙 Valores: Ética, transparência, imparcialidade, compromisso com a verdade e respeito à nossa audiência. .

